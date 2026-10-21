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السفارة الأمريكية تمنع موظفيها من استخدام مطارات السعودية إلا بتصريح خاص.. وتحذِّر من هجمات جديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة الأمريكية تمنع موظفيها من استخدام مطارات السعودية إلا بتصريح خاص.. وتحذِّر من هجمات جديدة

مطار الملك خالد الدولي
مطار الملك خالد الدولي
خاطر عبادة

أصدرت السفارة الأمريكية في السعودية تنبيهاً أمنياً مساء الثلاثاء 20 أكتوبر، ذكّرت فيه المواطنين الأمريكيين بضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني السعودي الصادرة عبر البث الخلوي.

تعليمات خاصة لموظفي الحكومة الأمريكية

وأكد بيان السفارة أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في المملكة يحتاجون إلى تصريح خاص من رئيس البعثة لاستخدام أي مطار داخل السعودية، وذلك عقب هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة استهدفت مطارات في المملكة مؤخراً.

وأوضح التنبيه أن العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لا تزال معلقة بالكامل، بينما يعمل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الملك فهد الدولي في الدمام مع تسجيل بعض التأخيرات والإلغاءات.

وحذّرت البعثة المواطنين من احتمال وقوع هجمات على المطارات، وإغلاق المجال الجوي، وإلغاء الرحلات، داعية إلى توخي الحذر الشديد عند استخدام المطارات والتحقق مباشرة من حالة الرحلة مع شركات الطيران والمطارات.

بدائل السفر البري والجوي

وأشارت إلى أن السيارات الخاصة والقطارات والحافلات قد تمثل بدائل للسفر الجوي، مع توفر خدمات عبر الخطوط الحديدية السعودية SAR، وشركة SAT للنقل، وشركة سابتكو SAPTCO، مع ضرورة تأكيد المواعيد مع مقدمي الخدمة.

وأكدت أن جميع المعابر الحدودية البرية بما فيها جسر الملك فهد المؤدي إلى البحرين لا تزال تعمل، وكذلك جميع الطرق السريعة حول الرياض وجدة والظهران.

كما لفتت إلى أن المطارات الدولية في الدول المجاورة لا تزال تعمل بشكل طبيعي، وهي مطارات البحرين، والأردن، وعُمان، وقطر، والإمارات (أبوظبي ودبي والشارقة).

تحذير من التصوير والنشر

واختتمت البعثة تنبيهها بالتذكير بتحذير وزارة الداخلية السعودية من أن "تصوير أو نشر أو مشاركة معلومات متعلقة بصواريخ ومسيرات التصدي ومواقع سقوطها يعرض للمساءلة القانونية"، مشيرة إلى احتجاز مواطنين أمريكيين بسبب عدم الالتزام، بما في ذلك تصوير مبان حكومية ومطارات ومواقع سقوط، مؤكدة أن الزوار والمقيمين يخضعون للقوانين المحلية.

مطار الملك خالد السفارة الأمريكية في السعودية الرياض

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