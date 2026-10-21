نيجيريا تعلن أول إصابة بفيروس إيبولا .. خامس دولة تسجّل العدوى

أكدت نيجيريا تسجيل حالة واحدة مصابة بفيروس إيبولا بونديبوجيو في إقليم العاصمة الفيدرالية، لتصبح الدولة الخامسة التي يصل إليها الفيروس منذ إعلان تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو 2026.

مريضة قادمة من أوغندا

وقالت وزارة الصحة الاتحادية النيجيرية إن المريضة امرأة لديها تاريخ سفر حديث إلى أوغندا، بدأت أعراضها في 7 أكتوبر بعد أربعة أيام من وصولها إلى نيجيريا، وتوجهت لطلب الرعاية في منشأة صحية خاصة في أبوجا يوم 11 أكتوبر.

وأضافت أن الفحص المختبري أكد إصابتها بفيروس بونديبوجيو يوم 20 أكتوبر، وهي حالياً في العزل وتتلقى الرعاية الطبية.

44 مخالطاً تحت المراقبة

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد المصدر المحتمل للعدوى وإعادة بناء تاريخ سفر المريضة وتعرضها الكامل، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تحديد 44 مخالطاً يجري مراقبتهم، فيما تتواصل عمليات تتبع المخالطين.

وأكدت أن التحديد السريع للحالات والمتابعة الفورية للمخالطين وتطبيق إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها تعد أموراً حاسمة لاحتواء انتشار الفيروس.

منظمة الصحة العالمية تدعو للاستعداد

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع السلطات الصحية وشركائها لتعزيز الجهود لوقف انتشار الفيروس، داعية جميع دول المنطقة إلى الحفاظ على مستوى عال من الاستعداد مع استمرار تطور التفشي في الكونغو الديمقراطية.

وشددت المنظمة على عدم فرض أي قيود على السفر إلى الدول المتضررة أو التجارة معها، مؤكدة أنها تواصل المراقبة عن كثب والتحقق من تدابير السفر والتجارة المرتبطة بالحدث، مع المراجعة المنتظمة لأحدث المعلومات لتحديث تقييم المخاطر.