أكسيوس: «ويتكوف» يحمل مقترح سلام مُحدّثًا إلى بوتين في سانت بطرسبرج.. و«كوشنر» يُشارك عن بُعد

كشف مسئول أمريكي أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرج اليوم الأربعاء، لتقديم مقترح محدث لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كوشنر يشارك عن بُعد

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول قوله إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره، سينضم إلى الاجتماع عبر الإنترنت.

وأوضح أن البيت الأبيض يأمل أن يُظهر بوتين مزيدا من الاستعداد للتسوية، بعد أن وافق ترامب على رفع العقوبات عن مبيعات الديزل الروسي واتخذ خطوات أخرى رحبت بها موسكو.

ويصل ويتكوف إلى روسيا بعد يوم واحد من محادثات مكثفة أجراها في أوسلو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمشاركة قادة النرويج وفنلندا وممثلين عن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي الثلاثاء إن الخطوة التالية يجب أن تكون اجتماعا ثلاثيا بينه وبين بوتين وترامب، وهو ما رفضته روسيا حتى الآن، فيما أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن تأمل أن "يخلق الاقتراح الجديد مسارا نحو مفاوضات ثلاثية مباشرة ومفاوضات متعددة الأطراف أوسع نطاقا".

توافق على اتفاق إطاري

وركزت مناقشات أوسلو على وضع مقترح موحد لـ "اتفاق إطاري" لإنهاء الحرب. وقال المسؤول الأمريكي إن أوكرانيا "طرحت أفكارا ومقترحات جديدة، تمت مناقشتها بالتفصيل"، مؤكدا أن الأطراف أحرزت "تقدما ملموسا" ولديها الآن "توافق قوي على مستوى العمل" بشأن الخطوات التالية.

طلب بوقف ضرب المصافي

وفي الكواليس، انضم كوشنر إلى الاجتماع افتراضيا وكرر مطالبة ترامب لأوكرانيا بوقف الضربات على مصافي النفط الروسية، وفقا لمصدر مطلع قال: "كان جاريد صريحا جدا".

ورد زيلينسكي بعد الاجتماع بأنه مستعد لوقف الضربات على مصافي النفط الروسية إذا اتخذت موسكو خطوات مماثلة.

ترامب: روسيا تريد إنهاء الحرب وزيلينسكي متردد

وقال الرئيس الأمريكي ترامب الثلاثاء إنه يعتقد أن "روسيا ترغب في إنجاز ذلك" لكنه أعرب عن شكوكه في رغبة زيلينسكي بإنهاء الحرب.

وأضاف: "إذا لم يفعل ذلك، فسيكون الأمر سيئا للغاية. نريد من زيلينسكي أن يتوصل إلى اتفاق.. إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيزداد الوضع سوءا بالنسبة لأوكرانيا".