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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: المساعدات لأوكرانيا «استثمار كارثي» .. ولم نجنِ سوى المعاناة والموت

دونالد ترامب
دونالد ترامب
خاطر عبادة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أنصار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن يتحملوا الوضع الراهن طويلا، في ظل استمرار الحرب والتقدم الميداني للقوات الروسية.

استثمار كارثي

ووصف ترامب المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا بأنها "استثمار كارثي"، قائلا إن الولايات المتحدة لم تجنِ من أوكرانيا سوى "المعاناة والموت".

وأقر الرئيس الأمريكي بالنجاحات العسكرية الروسية، مؤكدا أن الجيش الروسي "يتقدم إلى الأمام" على الأرض.

لقاء بوتين وزيلينسكي غير ضروري

كما ألمح ترامب إلى أن عقد لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس ضروريا للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب، في إشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق عبر الوسطاء دون لقاء ثنائي مباشر.

مبعوث ترامب يحمل مقترح سلام محدث إلى بوتين اليوم 

في سياق منفصل، كشف مسؤول أمريكي أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرج اليوم الأربعاء، لتقديم مقترح محدث لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول قوله إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره، سينضم إلى الاجتماع عبر الإنترنت.

وأوضح أن البيت الأبيض يأمل أن يُظهر بوتين مزيدا من الاستعداد للتسوية، بعد أن وافق ترامب على رفع العقوبات عن مبيعات الديزل الروسي واتخذ خطوات أخرى رحبت بها موسكو.

ويصل ويتكوف إلى روسيا بعد يوم واحد من محادثات مكثفة أجراها في أوسلو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمشاركة قادة النرويج وفنلندا وممثلين عن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي الثلاثاء إن الخطوة التالية يجب أن تكون اجتماعا ثلاثيا بينه وبين بوتين وترامب، وهو ما رفضته روسيا حتى الآن، فيما أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن تأمل أن "يخلق الاقتراح الجديد مسارا نحو مفاوضات ثلاثية مباشرة ومفاوضات متعددة الأطراف أوسع نطاقا".

توافق على اتفاق إطاري

وركزت مناقشات أوسلو على وضع مقترح موحد لـ "اتفاق إطاري" لإنهاء الحرب، وقال المسؤول الأمريكي إن أوكرانيا "طرحت أفكارا ومقترحات جديدة، تمت مناقشتها بالتفصيل"، مؤكدا أن الأطراف أحرزت "تقدما ملموسا" ولديها الآن "توافق قوي على مستوى العمل" بشأن الخطوات التالية.

ترامب أوكرانيا روسيا

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