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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: تقديم الرعاية الصحية للمصابين في العقار المنهار

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث
أحمد بسيوني

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية الشاملة للمصابين في حادث سقوط العقار رقم 34 بشارع سعد زغلول، المتفرع من شارع الترعة المردومة بنطاق حي شرق، ومتابعة حالتهما الصحية بشكل مستمر، لضمان حصولهما على الرعاية الطبية اللازمة.

وفي هذا الإطار، تابعت الدكتورة أميرة يسن هيكل، نائب محافظ الإسكندرية، الحالة الصحية للمصابين، وعددهما حالتان، اللذين جرى نقلهما إلى مستشفى الميري، للاطمئنان على حالتهما والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهما.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تقديم الدعم اللازم للمصابين جراء الحادث، ومتابعة تطورات حالتهما الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن حصولهما على الرعاية الطبية الشاملة اللازمة.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة تداعيات الحادث، مع إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين وتقديم الدعم اللازم للمصابين والأسر المتضررة، ومتابعة الموقف أولًا بأول لحين الانتهاء من التعامل مع كافة تداعيات الحادث.

الإسكندرية عقار حادث انهيار حي شرق

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