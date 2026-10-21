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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد النبوي يساند نجله نور في العرض الخاص لفيلم «ولا كان عالبال»

خالد النبوي يساند نجله نور في العرض الخاص لفيلم «ولا كان عالبال»
خالد النبوي يساند نجله نور في العرض الخاص لفيلم «ولا كان عالبال»
محمد زاهر   -  
أوركيد سامي

حرص الفنان خالد النبوي على مساندة نجله الفنان نور النبوي، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد «ولا كان عالبال» مساء اليوم، في لفتة لاقت اهتمامًا، بالتزامن مع استعداد العمل للانطلاق أمام الجمهور.

ويشهد فيلم «ولا كان عالبال» التعاون الأول بين نور النبوي والفنانة ياسمينا العبد في بطولة عمل سينمائي، ويشاركهما الفنان أشرف عبد الباقي، إلى جانب مجموعة من الفنانين.

والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، وينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية الكوميدية، التي تمزج بين المواقف الطريفة والمشاعر الإنسانية.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة الأقصر، حيث يجسد نور النبوي شخصية مرشد سياحي، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد دخوله في سلسلة من المواقف والمفارقات غير المتوقعة، قبل أن يلتقي بفتاة تغير مسار حياته، وتنشأ بينهما قصة حب تحمل العديد من المفاجآت.

خالد النبوي اخبار الفن نجوم الفن فيلم ولا كان علي البال

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