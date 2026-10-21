الصين : 40.7 مليار دولار أمريكي صافي تدفقات رأس المال عبر الحدود في سبتمبر

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن القطاعات غير المصرفية بالصين بما في ذلك الشركات والأفراد، سجلت صافي تدفقات لرأس المال عبر الحدود بقيمة 40.7 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي، بانخفاض قدره 35 في المائة قياسا إلى شهر أغسطس.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأربعاء، أنه وفقا للهيئة، ارتفعت الإيرادات والمدفوعات عبر الحدود بنسبة 9 في المائة على أساس شهري، بينما ارتفعت تسويات ومبيعات النقد الأجنبي بنسبة 17 في المائة.

وقامت البنوك بتسوية 294.2 مليار دولار أمريكي من النقد الأجنبي، بينما باعت 238 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي قيمة التسويات نحو 2.38 تريليون دولار أمريكي، مقابل مبيعات قدرها 1.98 تريليون دولار أمريكي، وفقا لبيانات الهيئة.

وفي هذا الصدد، قال لي بين، نائب رئيس الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي والمتحدث باسمها، إن سوق النقد الأجنبي في الصين حافظت على الاستقرار بشكل عام وسط استمرار تقلبات الأسواق المالية العالمية، مضيفا أن صافي التدفقات في إطار تجارة السلع ظل كبيرا، بينما كان العجز في تجارة الخدمات مستقرا نسبيا.

وأوضح أن الطلب القوي على سفر المواطنين الصينيين إلى الخارج وسفر الزوار الأجانب إلى الصين ساهم في إبقاء إيرادات وإنفاق السفر مرتفعة.

كما أشار إلى ارتفاع الاستثمار المباشر من قبل الشركات الصينية في الخارج، مع تسارع وتيرة تمويل الشركات المحلية لفروعها في الخارج بشكل خاص.

وأضاف أن هذا الاتجاه يعكس التغيرات في أسعار الفائدة المحلية والخارجية، والدور المتنامي للرنمينبي كعملة تمويل إلى حد ما.