ترامب: الأمور تسير على نحو جيد للغاية بشأن إيران ولسنا بحاجة إلى مساعدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تحقق نتائج جيدة للغاية فيما يتعلق بإيران، وأنه بصدد اتخاذ قرار بشأن الطريقة التي يريد بها حسم هذه الحرب.

و قال ترامب، في تصريحات صحفية في المكتب البيضاوي، "نحن نحقق نتائج جيدة جدًا مع إيران، علينا فقط اتخاذ قرار نهائي بشأن الطريقة التي نريد بها تحقيق النصر، هل نريده بطريقة لطيفة أم بطريقة غير لطيفة، لكن الأمور تسير بشكل جيد للغاية بالنسبة لنا".

كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى مسألة عدم تقديم الدول الأوروبية المساعدة للولايات المتحدة في الحرب مع إيران، قائلًا "نحن لا نحتاج إلى أي مساعدة، لكنني كنت أختبرهم فقط".

ومن جهة أخرى، قال ترامب إن روسيا ترغب في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا وإنهاء الحرب، موضحًا أنه حان وقت التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الروسي والأوكراني، مشددًا على ضرورة أن تقبل أوكرانيا إنهاء الحرب وإلا ستحدث أمورًا سيئة.