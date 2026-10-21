قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر: الزمالك لا يجب أن يلوم الإعلام.. وبيانات الأندية وتهديداتها لاتحاد الكرة أمر خاطئ
التلفزيون الإيراني: طهران تستعد لحرب شاملة وتهدد بالرد على أي اعتداء أو اغتيال دون قيود
خبراء في الأمم المتحدة يحثون السلطات الهندية على وقف "استخدام القوة المفرطة" لقمع الاحتجاجات
جريمة وحشية وسط المقابر.. السجن المشدد 10 سنوات لعامل خطف تلميذًا واعتدى عليه بأسيوط
مصرع طالبين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف
مهيب عبد الهادي: الزمالك أكبر من أي حد.. وفتوح وناصر منسي لازم يعرفوا قيمة القميص
الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج
نية مبتة لضربها بشدة.. هيجسيث: إيران محور محادثات نتنياهو مع ترامب
وفاة طفلة في طابور الصباح تثير القلق.. أسباب التوقف القلبي المفاجئ
الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الأمور تسير على نحو جيد للغاية بشأن إيران ولسنا بحاجة إلى مساعدة

ترامب: الأمور تسير على نحو جيد للغاية بشأن إيران ولسنا بحاجة إلى مساعدة
ترامب: الأمور تسير على نحو جيد للغاية بشأن إيران ولسنا بحاجة إلى مساعدة
أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تحقق نتائج جيدة للغاية فيما يتعلق بإيران، وأنه بصدد اتخاذ قرار بشأن الطريقة التي يريد بها حسم هذه الحرب.

و قال ترامب، في تصريحات صحفية في المكتب البيضاوي، "نحن نحقق نتائج جيدة جدًا مع إيران، علينا فقط اتخاذ قرار نهائي بشأن الطريقة التي نريد بها تحقيق النصر، هل نريده بطريقة لطيفة أم بطريقة غير لطيفة، لكن الأمور تسير بشكل جيد للغاية بالنسبة لنا".

كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى مسألة عدم تقديم الدول الأوروبية المساعدة للولايات المتحدة في الحرب مع إيران، قائلًا "نحن لا نحتاج إلى أي مساعدة، لكنني كنت أختبرهم فقط".

ومن جهة أخرى، قال ترامب إن روسيا ترغب في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا وإنهاء الحرب، موضحًا أنه حان وقت التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الروسي والأوكراني، مشددًا على ضرورة أن تقبل أوكرانيا إنهاء الحرب وإلا ستحدث أمورًا سيئة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة تصريحات صحفية في المكتب البيضاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

الراحل هاني شاكر وزوجته

نفسي الناس تفتكرني.. الأوبرا تخلد ذكرى هاني شاكر بتمثال.. وزوجته تنهار في أول ظهور لها بدونه

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

كيم جونج أون وابنته

ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

كابلات الإنترنت البحرية

طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يترأس اجتماع مجلس كلية الإعلام

الراهبة ريتا جميل

الكنيسة اللاتينية بمصر تنعى الأخت ريتا جميل من راهبات بنات القديسة حنة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يصل إيبارشية القوصية لبدء زيارته الرعوية

بالصور

طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك

طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك
طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك
طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها

فستان لامع.. يسرا تخطف الأنظار بظهورها على السجادة الحمراء

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة عمل الكرواسون في المنزل .. بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد