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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث جهود إدارة أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها

وزير الري يبحث جهود إدارة أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها
وزير الري يبحث جهود إدارة أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها
أ ش أ

 بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، جهود إدارة أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها، واستعراض الإجراءات المتخذة لتطوير آليات استغلال هذه الأملاك، بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي مناسب، ودعم موارد الدولة، وتعزيز الاستفادة من الأصول التابعة للوزارة في تحقيق أهداف التنمية وخدمة المواطنين.

وأكد الدكتور سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة في توفير الموارد اللازمة لتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالوزارة، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين، وإتاحة تقديم إعانات لحالات الكوارث، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين وتوفير أوجه الدعم اللازمة لهم.

وأشار وزير الري إلى أهمية استغلال أملاك الوزارة في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتسهم في توفير فرص العمل للشباب، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة طبيعة هذه الأملاك وارتباطها بالموارد المائية، بما يضمن عدم تأثير المشروعات المنفذة على إدارة المياه أو نوعيتها، والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها.

ووجّه سويلم، الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، بما يسهم في تسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، وفقًا للضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة.

كما وجّه أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة، للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة من الوزارة، ومراعاة الاشتراطات المحددة، بما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على أملاك الدولة وضمانًا لحسن استغلالها.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري قيادات الوزارة جهود إدارة أملاك الوزارة تعظيم الاستفادة منها

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