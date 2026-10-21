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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: البنتاجون يستثمر بقيمة 1.5 مليار دولار لإعادة إنتاج أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة

ترامب: البنتاجون يستثمر بقيمة 1.5 مليار دولار لإعادة إنتاج أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة
ترامب: البنتاجون يستثمر بقيمة 1.5 مليار دولار لإعادة إنتاج أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة
أ ش أ

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستستثمر بقيمة 1.5 مليار دولار لتوسيع نطاق إنتاج أشباه الموصلات في ولاية كارولاينا الشمالية، وذلك في إطار مساعي إدارته لإعادة التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب، خلال كلمة ألقاها في تجمع انتخابي في كارولينا الشمالية ضمن حملة انتخابات التجديد النصفي، "ستستثمر وزارة الدفاع 1.5 مليار دولار لإنتاج رقائق أشباه موصلات متطورة هنا في كارولاينا الشمالية"، وأعلن عن إنشاء شركة "سيبيلكو" وهي مصنع ضخم لإنتاج أشباه الموصلات في الولاية.

ومن جانبه، قال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك "لقد كان أحد الأهداف الجوهرية للرئيس ترامب هو إعادة تصنيع أشباه الموصلات إلى أمريكا، حاليًا يتم تصنيع كل شيء في الخارج، لذا فهو يعمل على إعادتها إلى الوطن".

وأشار لوتنيك إلى أن المنشأة ستركز على تصنيع الكوارتز، وقال "إنه يمثل في الأساس الركيزة التي تقوم عليها أشباه الموصلات، وسيتم تصنيعه هنا في كارولاينا الشمالية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الشركات تستثمر في قطاع التصنيع الأمريكي بمستويات لم يسبق لها مثيل .. مشيرًا إلى أن لوتنيك تعاون مع شركات ترغب في العودة إلى الولايات المتحدة بفضل الرسوم الجمركية.

وكان ترامب قد أدلى بإعلانات مماثلة في محطات أخرى ضمن حملة انتخابات التجديد النصفي، شملت استثمارًا بقيمة 4.4 مليار دولار في خط أنابيب ألاسكا، واستثمارًا بقيمة 200 مليار دولار من كوريا الجنوبية في البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون توسيع نطاق إنتاج أشباه الموصلات في ولاية كارولاينا الشمالية

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