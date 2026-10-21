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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيجيريا : رصد حالة إصابة بفيروس إيبولا

نيجيريا : رصد حالة إصابة بفيروس إيبولا
نيجيريا : رصد حالة إصابة بفيروس إيبولا
أ ش أ

 أعلن وزير الصحة النيجيري محمد علي باتي تسجيل أول إصابة فى البلاد بفيروس "إيبولا" (من سلالة "بونديبوجيو") -الذي ظهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسبب في وفاة أكثر من 4500 شخص من بين نحو 9500 حالة .

وذكر راديو فرنسا الدولى ـ فى نشرته الأفريقية اليومـ أنه تم تأكيد التشخيص عبر فحوصات مخبرية لمريضة وصلت مؤخرا من أوغندا، حيث تلقت الرعاية الطبية لعدة أيام في مستشفى خاص بالعاصمة أبوجا.

وأوضح الوزير في بيان أن المريضة "تخضع حاليا للعزل وتتلقى الرعاية الطبية". كما تم تحديد 44 شخصا كانوا على تواصل معها -من بينهم كوادر طبية ومرضى ومسافرون- وهم يخضعون حاليا لمراقبة دقيقة.

وأشار الراديو إلى أن هذه أول حالة إصابة بالمرض يتم رصدها في نيجيريا منذ تفشي الوباء الذي اجتاحها عام 2014 والذي أسفر حينها عن وفاة ثمانية أشخاص من بين نحو عشرين حالة تم اكتشافها.

ودفع الإعلان عن هذه الحالة الأولى للإصابة بإيبولا في نيجيريا -منذ تفشي المرض هناك عام 2014- الحكومةَ إلى دعوة "جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة في البلاد" لإعلان "حالة التأهب القصوى". كما أوصت الحكومة بتكثيف مراقبة أعراض المرض، مع وضع أي حالات مشتبه بها في العزل فور رصدها.

ووفقا لما ذكره جان كاسيا، مدير "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" (Africa CDC) -وهي الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي- فإن القارة تواجه حاليا "أوسع" انتشار لفيروس إيبولا، حيث تأثرت ثلاث مناطق في أفريقيا بالمرض. وبناء على ذلك، دعا كاسيا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا وتوفير الموارد اللازمة للحد من تفشي الفيروس .

وزير الصحة النيجيري محمد علي فيروس إيبولا من سلالة بونديبوجيو جمهورية الكونغو الديمقراطية

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