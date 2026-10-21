معدل التضخم في المملكة المتحدة يقفز إلى أعلى مستوى له منذ نحو عام ليصل إلى 3.5%

سجل معدل التضخم في بريطانيا ارتفاعاً تجاوز التوقعات خلال الشهر الماضي؛ وهي بيانات من المرجح أن تزيد من المطالبات بتقديم دعم للأسر في ميزانية الأسبوع المقبل، كما تعزز الحجج الداعية إلى قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في شهر نوفمبر.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.5% في سبتمبر، مقارنة بـ 3.1% في أغسطس.

وكان استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين قد أشار إلى توقعات بمتوسط ​​3.4%، في ظل تزايد حدة الارتفاع في أسعار الطاقة -الناجم عن الحرب في إيران- خلال الشهر الماضي.