قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال مؤتمر البحر المتوسط 2026.. وزير البترول يقود حوارًا مع شركاء الاستثمار العالميين في مصر
مصادر يمنية: دوي انفجار قرب مطار عدن
بعد التعدي على الصحفي.. وزير الصحة ينهي التعاقد مع شركة أمن مستشفى 6 أكتوبر المركزي
مصرع واصابة 14 في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية
انفراجة لأهالي كفرطهرمس.. محافظ الجيزة يصدر قراراً بترميم العقارين المائلين على نفقة الدولة
من أزمة الانقطاعات إلى تأمين الطاقة.. كيف دعم قطاع الكهرباء المشروعات التنموية؟
نجم الزمالك السابق: محمد حمد يتعرض لضغوط كبيرة بسبب اللعب في مركز عبد الله السعيد
أمطار وارتفاع جديد في الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة
ضحيتان ومصابان وأسرة تحت الأنقاض.. ماذا حدث في عقار شارع سعد زغلول بالإسكندرية؟
بحضور الأزهري وجمعة.. الطرق الصوفية تعقد مؤتمرها السنوي احتفالًا بمولد السيد البدوي في طنطا اليوم
حاول تنفيذها 10 أكتوبر.. فايننشال تايمز: ترامب منع نتنياهو من إشعال حرب جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قناة السويس تبحث التعاون مع الخط الملاحي Hapag-Lloyd وزيادة معدلات العبور عبر القناة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و خوان بابلو ريتشاردز الرئيس الإقليمي لقطاع جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

حضر اللقاء، المهندس مروان السماك رئيس مجلس إدارة الخط الملاحي في مصر، والدكتور فتحي عبد الباري مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة، والمهندس عبد الرحمن رمضان مدير إدارة التحركات.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع على جاهزية قناة السويس لاستقبال الخدمات الملاحية المُختلفة للعبور من قناة السويس، لافتًا في هذا الصدد إلى أن قناة السويس لم تتوقف عن تطوير خدماتها الملاحية وتحديث أسطولها البحري لتلبية متطلبات العملاء.

وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه للعودة الكاملة للخدمات الملاحية التابعة للخط الملاحي Hapag-Lloyd للعبور من قناة السويس، مؤكدًا أن قناة السويس لا غنى عنها لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية في ظل التحديات الجيوسياسية والمتغيرات المُتسارعة بصناعة النقل البحري.


من جانبه، أعرب السيد/ خوان بابلو ريتشاردز الرئيس الإقليمي لقطاع جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd عن تقديره للتعاون المُثمر والممتد مع قناة السويس، مُشيدًا بما تشهده الهيئة من تطوير ملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة لصناعة النقل البحري.

وأشار الرئيس الإقليمي لقطاع جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd إلى أن الخط الملاحي يعكف على متابعة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر ومؤشرات السلامة البحرية بما يُمكن معه اتخاذ القرارات المُناسبة لتعديل وتحديث جداول الإبحار في ضوء العودة التدريجية للعبور من باب المندب وقناة السويس.

وأضاف الرئيس الإقليمي لقطاع جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd أنه من المقرر أن تشهد الفترة المُقبلة عودة خدمات ملاحية أخرى تابعة للخط الملاحي للعبور من قناة السويس بالإضافة إلى خدمتين تعبران بالفعل من وإلى آسيا عبر القناة، متمنيًا استمرار تحسن المؤشرات الإيجابية لمعدلات الملاحة بالقناة.

كما أعرب عن تطلعه لبحث سبل التعاون المُستقبلي مع قناة السويس في مجالات عمل جديدة، لافتًا في هذا الصدد إلى وجود فرصة مستقبلية للتعاون بين أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة لهيئة قناة السويس ومحطة دمياط آليانس لتداول الحاويات " تحيا مصر 1" بميناء دمياط، وذلك لتدريب الربابنة على العمل حيث أن الخط الملاحي Hapag-Lloyd مستثمر رئيسي في محطة دمياط آليانس.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

كيم جونج أون وابنته

ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته

كابلات الإنترنت البحرية

طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟

احمد خالد

رجلي سايبة خالص.. أحمد خالد يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الزمالك وبترول أسيوط .. فيديو

ترشيحاتنا

الأهلي

اليوم| الأهلي يطارد الصدارة أمام القناة.. وسيراميكا كليوباترا يبحث عن استعادة الانتصارات.. والاتحاد يصطدم بطموحات غزل المحلة

محافظ أسيوط يشارك في "لقاء المحبة" لاستقبال بطريرك الأقباط الكاثوليك

محافظ أسيوط يشارك في "لقاء المحبة" لاستقبال بطريرك الأقباط الكاثوليك

مستشفيات جامعة أسيوط

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إجراء جراحة دقيقة لعلاج تشوه شرياني وريدي نادر لطفلة

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك

طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك
طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك
طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك

فيديو

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد