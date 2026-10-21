قناة السويس تبحث التعاون مع الخط الملاحي Hapag-Lloyd وزيادة معدلات العبور عبر القناة

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و خوان بابلو ريتشاردز الرئيس الإقليمي لقطاع جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

حضر اللقاء، المهندس مروان السماك رئيس مجلس إدارة الخط الملاحي في مصر، والدكتور فتحي عبد الباري مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة، والمهندس عبد الرحمن رمضان مدير إدارة التحركات.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع على جاهزية قناة السويس لاستقبال الخدمات الملاحية المُختلفة للعبور من قناة السويس، لافتًا في هذا الصدد إلى أن قناة السويس لم تتوقف عن تطوير خدماتها الملاحية وتحديث أسطولها البحري لتلبية متطلبات العملاء.

وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه للعودة الكاملة للخدمات الملاحية التابعة للخط الملاحي Hapag-Lloyd للعبور من قناة السويس، مؤكدًا أن قناة السويس لا غنى عنها لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية في ظل التحديات الجيوسياسية والمتغيرات المُتسارعة بصناعة النقل البحري.



من جانبه، أعرب السيد/ خوان بابلو ريتشاردز الرئيس الإقليمي لقطاع جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd عن تقديره للتعاون المُثمر والممتد مع قناة السويس، مُشيدًا بما تشهده الهيئة من تطوير ملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة لصناعة النقل البحري.

وأشار الرئيس الإقليمي لقطاع جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd إلى أن الخط الملاحي يعكف على متابعة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر ومؤشرات السلامة البحرية بما يُمكن معه اتخاذ القرارات المُناسبة لتعديل وتحديث جداول الإبحار في ضوء العودة التدريجية للعبور من باب المندب وقناة السويس.

وأضاف الرئيس الإقليمي لقطاع جنوب أوروبا للخط الملاحي Hapag-Lloyd أنه من المقرر أن تشهد الفترة المُقبلة عودة خدمات ملاحية أخرى تابعة للخط الملاحي للعبور من قناة السويس بالإضافة إلى خدمتين تعبران بالفعل من وإلى آسيا عبر القناة، متمنيًا استمرار تحسن المؤشرات الإيجابية لمعدلات الملاحة بالقناة.

كما أعرب عن تطلعه لبحث سبل التعاون المُستقبلي مع قناة السويس في مجالات عمل جديدة، لافتًا في هذا الصدد إلى وجود فرصة مستقبلية للتعاون بين أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة لهيئة قناة السويس ومحطة دمياط آليانس لتداول الحاويات " تحيا مصر 1" بميناء دمياط، وذلك لتدريب الربابنة على العمل حيث أن الخط الملاحي Hapag-Lloyd مستثمر رئيسي في محطة دمياط آليانس.