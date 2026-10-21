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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فى إطار التوجيهات الرئاسية..الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

فى إطار التوجيهات الرئاسية..الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج
فى إطار التوجيهات الرئاسية..الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج
أ ش أ

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية، من خلال تطبيق «مصري بالخارج»، المتاح للتحميل على الهواتف الذكية عبر متجري «App Store» و«Google Play».

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بالارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين بالخارج، وجهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن التشغيل التجريبي للتطبيق يشمل حاليا 17 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية، وهي: براج، والقنصلية المصرية في هيوستن، والرباط، والقنصلية المصرية في هامبورج، والمنامة، وبرلين، والدوحة، وبريتوريا، والقنصلية المصرية في لوس أنجلوس، والقنصلية المصرية في فرانكفورت، وروما، وأبوظبي، والقنصلية المصرية في شيكاغو، والقنصلية المصرية في مارسيليا، وبروكسل، والقنصلية المصرية في سيدني، والقنصلية المصرية في ملبورن، على أن يتم التوسع تدريجيا في إتاحة التطبيق ليشمل المزيد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية خلال المرحلة المقبلة.

ويتيح التطبيق للمواطنين المصريين بالخارج إجراء المعاملات القنصلية ومتابعة مختلف مراحل إنجازها حتى استكمال الإجراءات المتعلقة بها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة إتاحة المزيد من الخدمات القنصلية عبر التطبيق، فضلا عن إضافة مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين وتقديم المعلومات والإرشادات المتعلقة بالخدمات والإجراءات القنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية أن إطلاق المنصة يأتي في إطار التكامل مع المنصات الرقمية الحكومية الأخرى المتاحة للمواطنين، واتساقا مع جهود الدولة الرامية إلى رعاية مصالح مواطنيها بالخارج وتيسير معاملاتهم وتعزيز التواصل معهم، من خلال التوسع في توظيف التقنيات الرقمية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير منظومة العمل القنصلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين بالخارج.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية تطبيق «مصري بالخارج الهواتف الذكية متجري «App Store» و«Google Play»

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