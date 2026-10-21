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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل وإصابة 43 شخصا في حادث انقلاب حافلة بباكستان

مقتل وإصابة 43 شخصا في حادث انقلاب حافلة بباكستان
مقتل وإصابة 43 شخصا في حادث انقلاب حافلة بباكستان
أ ش أ

أعلنت فرق الإنقاذ في باكستان مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 32 آخرين إثر اصطدام الحافلة التي كانت تقلهم بحاجز على أحد الطرق السريعة ثم انقلابها في مقاطعة "راجانبور" بإقليم "البنجاب".

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها من مدينة "كراتشي" متجهة إلى مدينة "ديرا غازي خان".. مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج.

من جانبها، أعربت رئيسة وزراء إقليم "البنجاب" مريم نواز عن حزنها العميق إزاء الخسائر في الأرواح، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

فرق الإنقاذ في باكستان اصطدام الحافلة مقاطعة راجانبور بإقليم البنجاب مدينة كراتشي

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