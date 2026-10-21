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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع شخص من طاقم مقاتلة فرنسية تحطمت قرب مدينة نانسي

مصرع شخص من طاقم مقاتلة فرنسية تحطمت قرب مدينة نانسي
مصرع شخص من طاقم مقاتلة فرنسية تحطمت قرب مدينة نانسي
أ ش أ

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "ميراج 2000 دي" (Mirage 2000D) مساء أمس /الثلاثاء/بالقرب من مدينة نانسي، شمال شرقي فرنسا، وذلك أثناء طلعة تدريبية ... وأفاد مصدر في القوات الجوية والفضائية الفرنسية اليوم /الأربعاء/بأن الحادث أسفر عن مصرع فرد واحد على الأقل من طاقم الطائرة.

ووفقا للمصدر ذاته -الذي أكد معلومات أوردتها وسيلة الإعلام "إيسي لورين" ـ فقد وقع الحادث للطائرة التابعة للقاعدة الجوية 133 في "نانسي-أوشي") بالقرب من منطقة "روجفيل" في حوالي الساعة 11 ليلا. ولا تزال عمليات البحث جارية للعثور على فرد الطاقم الثاني.

ولم تحدد بعد أسباب وملابسات هذه المأساة. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في مقر محافظة نانسي فى وقت لاحق اليوم بحسب مصدر داخل القوات الجوية والفضائية.

تعد "ميراج 2000 دي" طائرة قتالية ذات مقعدين مخصصة للهجوم الأرضي، وقد دخلت الخدمة عام 1993. وقد شاركت هذه الطائرة في معظم النزاعات التي خاضتها فرنسا منذ ذلك الحين، لا سيما في كوسوفو عام 1999، وليبيا عام 2011، بالإضافة إلى مشاركتها في أفغانستان والعراق وسوريا ومنطقة الساحل.

وقد شهد تاريخ تشغيل هذا الطراز عدة حوادث؛ منها حادث وقع في يناير2019 في منطقة "جورا" خلال طلعة ليلية على ارتفاع منخفض، حيث لقي كل من الطيار والملاح حتفهما ... وفي حادث آخر وقع في يوليو 2021 في منطقة نانسي، تمكن أفراد الطاقم من استخدام مقاعد القذف للنجاة بأنفسهم. في 15 أغسطس 2024، وقع تصادم بين طائرتين مقاتلتين من طراز "رافال" أثناء طلعة تدريبية في سماء منطقة "لورين"، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم. وفي مارس 2025، تصادمت أيضا طائرتان من طراز "ألفا جيت" تابعتان لفريق الاستعراض الجوي الفرنسي "باتروي دو فرانس" بالقرب من القاعدة الجوية في "سان ديزييه" (مقاطعة هوت مارن)؛ وقد تمكن أفراد الطاقمين من استخدام مقاعد القذف للنجاة.

ومن أجل ضمان بقاء طائرات طراز "2000D" في الخدمة حتى ثلاثينيات القرن الحالي، خضعت هذه الطائرات لعملية تحديث تعرف بـ "تحديث منتصف العمر"؛ حيث سلمت الطائرة الخمسون والأخيرة التي خضعت لهذا التحديث إلى الجيش في شهر يونيو.

طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000 دي Mirage 2000D مدينة نانسي شمال شرقي فرنسا القوات الجوية والفضائية الفرنسية طاقم الطائرة

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