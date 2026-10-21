قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران دولية من أوروبا اليوم الأربعاء
إدارة ترامب تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة
رئيس طرابزون سبور: محمد صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا
وزيرة التضامن: نعمل على تكافؤ الفرص التعليمية وندعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
وزيرة التضامن: منصة "أهل الخير" ركيزة محورية في إدارة منظومة الإطعام وحوكمتها
البنك المركزي المصري يدعم قدرات نظرائه بدول الكوميسا في دمج المخاطر المناخية
متى تنتهي المهلة الأخيرة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026 والشروط المطلوبة
جيش الاحتلال يزعم القضاء على أحد عناصر قوات النخبة في حماس
أجواء صيفية نهارًا وشتوية ليلًا.. تقلبات الخريف تضع المحاصيل الزراعية أمام اختبار صعب
كامل أبو علي يحسم الجدل حول ترشحه لرئاسة النادى المصري لمدة جديدة
تواصل فعاليات منتدى مصر 2026 لليوم الثالث على التوالي
مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش يدين الهجوم بمسيرات على أبيي ويدعو إلى المساءلة وحماية المدنيين

جوتيريش يدين الهجوم بمسيرات على أبيي ويدعو إلى المساءلة وحماية المدنيين
جوتيريش يدين الهجوم بمسيرات على أبيي ويدعو إلى المساءلة وحماية المدنيين
أ ش أ

 أدان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" بشدة الهجمات بمسيرات على منطقة أبيي - الواقعة بين السودان وجنوب السودان - في التاسع عشر من أكتوبر مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين منهم نساء وأطفال، قرب سوق أمييت وتوداش، وإصابة كثيرين آخرين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الأمين العام إن عدد الضحايا من المتوقع أن يزداد فيما تواصل قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) التحقق من الضحايا ، مشيرا إلى أن الكثيرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وشدد الأمين العام على أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي. وذكـر كل أطراف الصراع المسلح بضرورة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك احترام وحماية المدنيين في جميع الأوقات.

كما شدد "جوتيريش" على ضرورة ضمان المساءلة، ودعا حكومتي جنوب السودان والسودان إلى اتخاذ كل الخطوات الممكنة للمساعدة في منع وقوع مزيد من الهجمات، والحفاظ على وضع نزع السلاح في أبيي.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، قد أدان بشدة أيضا مقتل عشرات المدنيين في هجوم آخر بمسيرة على سوق في ولاية غرب كردفان، وأضاف أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق البالغ بشأن استمرار الهجمات بالمسيرات في أنحاء السودان والأضرار التي تلحقها بالبنية التحتية الحيوية.

وذكر أن هذه الهجمات تؤثر بشكل مدمر على المجتمعات التي تعاني بالفعل من عواقب الصراع المستمر لأكثر من 3 سنوات.

وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة التشديد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، وعدم استهدافهم أبدا.. وقال إن على جميع الأطراف اتخاذ تدابير الحيطة لحماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها.

على الجانب السياسي، تواصل الأمم المتحدة العمل مع شركائها لتعزيز جهود صنع السلام في السودان ودعم النهج المُنسق لإنهاء الصراع.

وفي جنيف وبالمشاركة مع حكومة سويسرا يستضيف "بيكا هافيستو" المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، الاجتماع السادس للآلية التشاورية حول تعزيز التنسيق بين جهود ومبادرات السلام في السودان.

الجدير بالذكر أن الاجتماعات التشاورية هي آلية تنسيق مهمة تجمع الأطراف الدولية ذات الصلة المنخرطة في جهود حل الصراع في السودان. وقد عُقدت الاجتماعات السابقة في القاهرة، وجيبوتي، ونواكشوط، وبروكسل.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شدة الهجمات بمسيرات على منطقة أبيي قوة الأمم المتحدة الأمني المدنية محظورة بموجب القانون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

احمد خالد

رجلي سايبة خالص.. أحمد خالد يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الزمالك وبترول أسيوط .. فيديو

الجيش الإثيوبي

انهيار الجيش الإثيوبي.. مقتل 1500 جندي خلال 48 ساعة من الاشتباكات مع جبهة تيجراي

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

ترشيحاتنا

قشر الرمان

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات قشر الرمان وفوائد مذهلة لا تعرفينها

تعلم لغة جديدة

دراسة: تعلم لغة جديدة يعتمد على التركيز على الأصوات وليس الكلمات

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

بالصور

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد