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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة مشتركة تتفقد الغابة الشجرية وتتابع زراعة 50 فدانًا بأشجار الكافور

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت لجنة مشتركة من شئون البيئة والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحي جولة تفقدية بالغابة الشجرية، لمتابعة الحالة البيئية للموقع ورصد المشكلات والمعوقات، وبحث سبل التعامل معها، بالتزامن مع متابعة زراعة 50 فدانًا بأشجار الكافور.

متابعة الحالة البيئية ومعدلات الزراعة

ترأس اللجنة الدكتور محمد عبد الوهاب صديق، مدير عام شؤون البيئة، والمهندس محمود عبد العاطي، مدير عام مديرية الزراعة، بمشاركة مدير التخطيط والمشروعات البيئية، ومدير الإعلام والتثقيف البيئي، وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الجولة، تفقدت اللجنة مساحة 50 فدانًا تابعة لوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للتشجير، زُرعت مؤخرًا بأشجار الكافور، حيث جرى تقييم الحالة البيئية للموقع ومتابعة سير العمل وفقًا للمعايير المتبعة.

تنسيق مشترك لمعالجة المعوقات البيئية

وأكدت اللجنة أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لرصد أي معوقات بيئية والعمل على تذليلها، بما يدعم جهود الاستدامة ويسهم في تحسين الحالة البيئية للغابة الشجرية وتطوير المشروعات البيئية بالمنطقة.

البحر الاحمر الغردقة الزراعة الصرف الصحي شؤون البيئة

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