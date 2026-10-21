مقتل وإصابة 17 شخصا إثر سقوط حافلة بواد ضيق في الهند

أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء مقتل شخصين على الأقل وإصابة 15 آخرين إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم في واد ضيق بمقاطعة "اودهامبور" في ولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة صباح اليوم بالتوقيت المحلي للهند عندما كانت الحافلة في طريقها من منطقة "بيتشوند" متجهة إلى مدينة "رامناجار"، حيث فقد سائقها السيطرة عليها مما أدى إلى انحرافها عن الطريق وسقوطها في الوادي.

وأشار المسؤولون إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات من أجل تلقي العلاج.