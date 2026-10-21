قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم التراجع.. سعر الدولار قرب 54.50 جنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026
مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران دولية من أوروبا اليوم الأربعاء
إدارة ترامب تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة
رئيس طرابزون سبور: محمد صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا
وزيرة التضامن: نعمل على تكافؤ الفرص التعليمية وندعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
وزيرة التضامن: منصة "أهل الخير" ركيزة محورية في إدارة منظومة الإطعام وحوكمتها
البنك المركزي المصري يدعم قدرات نظرائه بدول الكوميسا في دمج المخاطر المناخية
متى تنتهي المهلة الأخيرة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026 والشروط المطلوبة
جيش الاحتلال يزعم القضاء على أحد عناصر قوات النخبة في حماس
أجواء صيفية نهارًا وشتوية ليلًا.. تقلبات الخريف تضع المحاصيل الزراعية أمام اختبار صعب
كامل أبو علي يحسم الجدل حول ترشحه لرئاسة النادى المصري لمدة جديدة
تواصل فعاليات منتدى مصر 2026 لليوم الثالث على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تيسيرات وخصومات على برنامجي الدبلوم والماجستير في السلامة والصحة المهنية

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والعمل اعتماد حزمة من التيسيرات المالية والخصومات والمنح الدراسية للدارسين ببرنامجي الدبلوم المهني والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، اللذين ينفذهما المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة القاهرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارتين، وحرصًا على إتاحة فرص الالتحاق بالبرامج للفئات المستهدفة، ومراعاة البعد الاجتماعي، ودعم بناء القدرات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وتشمل التيسيرات إتاحة سداد المصروفات الدراسية على ثلاث دفعات، وفقًا لطبيعة كل برنامج،حيث يمكن لدارسي الدبلوم المهني سداد 40% من إجمالي المصروفات عند التسجيل، و30% قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، و30% قبل موعد بدء الامتحانات النهائية... أما دارسو الماجستير المهني، فيمكنهم سداد 30% عند التسجيل، و35% قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، و35% قبل موعد بدء الامتحانات النهائية، مع إتاحة السداد الكامل للمصروفات عند التسجيل، وفقًا للقواعد المعتمدة.

وتتضمن التيسيرات منح خصومات على المصروفات الدراسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بنسبة 15% للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فضلًا عن خصومات للعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت والشركات والمصانع، تتدرج وفقًا لعدد الدارسين المرشحين من جهة العمل؛ لتبلغ 10% عند ترشيح دارسين اثنين، و15% عند ترشيح 3 إلى 5 دارسين، و20% عند ترشيح 6 إلى 10 دارسين، و25% عند ترشيح أكثر من 10 دارسين.

كما تشمل الخصومات نسبة 10% لأعضاء النقابات والمنظمات العمالية والمهنية، و25% للدارسين من ذوي الهمم، مع تخصيص منح دراسية مجانية لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية بنسبة 5% من أعداد الدارسين بكل برنامج، وفقًا للضوابط المعتمدة.

وفي إطار تشجيع التفوق الأكاديمي وتحفيز الكوادر المتميزة، تتضمن الحزمة منح خصومات بنسبة 50% للمتقدمين للالتحاق ببرنامجي الدبلوم والماجستير المهني من الحاصلين على مؤهلات عليا بتقدير عام نهائي "امتياز"أو "جيد جدًا"، كما يُمنح المتقدمون من أصحاب البحوث المتميزة المنشورة في مجلات علمية معترف بها خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ التقديم خصمًا بنسبة 20% من المصروفات الدراسية المقررة.

وتشمل المزايا كذلك منحًا تشجيعية لخريجي الدبلوم المهني المتفوقين والراغبين في استكمال دراستهم بالماجستير المهني، حيث يحصل الحاصل على المركز الأول على منحة دراسية كاملة بنسبة 100%، والحاصل على المركز الثاني على خصم بنسبة 50%، والحاصل على المركز الثالث على خصم بنسبة 25% من المصروفات الدراسية المقررة لبرنامج الماجستير المهني.

وأكدت الوزارتان أن الاستفادة من الخصومات تخضع لتقديم المستندات الرسمية الدالة على استحقاقها، وفقًا لكل فئة، مع عدم جواز الجمع بين أكثر من نسبة خصم، وتطبيق الميزة الأفضل للدارس، سواء عند سداد المصروفات بالكامل أو عند السداد بنظام التقسيط، مع تطبيق نسبة الخصم ذاتها على كل قسط. وتُمنح الأولوية في القبول والاستفادة من المزايا وفقًا لأسبقية التسجيل واستيفاء المستندات وسداد المصروفات كاملة أو الدفعة الأولى المقررة بنظام التقسيط، وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية لكل برنامج.

وتدعو الوزارتان الراغبين في التقدم والاستفادة من التيسيرات المقررة إلى التوجه لمقر المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، الكائن في 156 شارع الحجاز، ميدان الحجاز، مصر الجديدة، مع تقديم المستندات المطلوبة وفقًا للفئة المستحقة للخصم أو المنحة.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات، يمكن التواصل مع المركز عبر تطبيق واتساب من خلال الرابط التالي:

https://wa.link/9m6rku

وتؤكد الوزارتان أن الاستفادة من التيسيرات والمنح تخضع للضوابط المعتمدة، وأن القرارات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة هي المرجع النهائي فيما يتعلق بشروط الاستحقاق والسداد والقبول بالبرنامجين.

وزارة العمل وزارة التعليم العالي السلامة والصحة المهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

احمد خالد

رجلي سايبة خالص.. أحمد خالد يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الزمالك وبترول أسيوط .. فيديو

الجيش الإثيوبي

انهيار الجيش الإثيوبي.. مقتل 1500 جندي خلال 48 ساعة من الاشتباكات مع جبهة تيجراي

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

"الرقابة المالية" تصدر نموذج عقود شركات السمسرة مع العملاء المُقترضين للأوراق المالية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: نتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من الاستقرار والتوازن

جانب من الاجتماع

الحكومة تشكل لجنة دائمة لضبط سوق البيليت وضمان توافره بأسعار مناسبة

بالصور

تصميم لافت .. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد