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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرات الخير مستمرة.. لحوم وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة احتفالًا بالعيد القومي للإسماعيلية

المبادرات
المبادرات
الإسماعيلية انجي هيبة

 تواصل محافظة الاسماعيلية تنفيذ مبادراتها لطرح اللحوم البلدي والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، 

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي، وتحت رعاية اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وتستمر مبادرة بيع اللحوم البلدي بمقرها الثابت أمام مقابر الشهداء بمدينة الإسماعيلية، بسعر ٣٠٠ جنيه للكيلو، بهدف إتاحة اللحوم بأسعار مناسبة للأسر.

كما تتواصل مبادرة بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بشوادر حي أول و ثان ، وشادر الشيخ زايد ٢٤ أكتوبر بحي ثالث و شادر سوق الجملة بالمستقبل ضمن جهود المحافظة للتوسع في منافذ بيع السلع الغذائية وإتاحتها للمواطنين بأسعار تنافسية.

وفي سياق متصل، تكثف مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على اللحوم المعروضة بالمبادرة، والسلع الغذائية للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفذ المبادرات تحت متابعة وإشراف محمد القماش، مستشار المحافظ، وفيفي عبادي، مدير إدارة الأسواق بالمحافظة، لضمان انتظام العمل وتوافر المعروضات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت محافظة الإسماعيلية استمرار جهودها في دعم المبادرات المجتمعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وتحقيق التوازن بالأسواق، انطلاقًا من حرص المحافظة على أن تنعكس جهودها الخدمية والتنموية بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

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