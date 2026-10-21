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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكنولوجيا الصناعات الغذائية تعزز وصول المنتجات المصرية إلى 18 سوقًا عالميًا

صناعة
صناعة
أحمد عبد القوى

تواصل الصناعات الغذائية المصرية توسيع حضورها في الأسواق العالمية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية وزيادة الطاقات الإنتاجية، بما يسهم في تنمية الصادرات الوطنية وفتح فرص تجارية جديدة أمام المنتجات المصرية.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس مشاركة مصرية في معرض دولي متخصص بالصناعات الغذائية، خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2026، لاستعراض منتجات البطاطس نصف المقلية المجمدة، وبحث فرص التعاون مع المستوردين والموزعين الدوليين.

وتصل المنتجات المصرية المشاركة بالمعرض إلى أكثر من 18 سوقًا دولية، فيما تحتل الجهة المنتجة المركز الثاني بين مصدري البطاطس نصف المقلية في مصر، والمركز الرابع عشر بين مصدري الأغذية والمشروبات، وفقًا للبيانات المعلنة.

وأكد تامر مسلم، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة للبطاطس نصف المقلية، أن المشاركة في المعارض الدولية تمثل فرصة مهمة لفتح أسواق جديدة وتعزيز صادرات المنتجات الغذائية المصرية، بالاعتماد على جودة التصنيع والقدرة التنافسية.

وتتضمن الخطط المستقبلية ضخ استثمارات تصل إلى 250 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعي جديد بمدينة العين السخنة، يضم خطوط إنتاج متخصصة بطاقة مستهدفة تبلغ 150 ألف طن سنويًا خلال المرحلة الأولى.

كما تستهدف الخطة زيادة إجمالي الإنتاج إلى نحو 600 ألف طن من المنتجات النهائية سنويًا بحلول عام 2032.

وتعكس هذه التوسعات أهمية التكامل بين الاستثمارات الصناعية وتنمية الصادرات، في ظل جهود الدولة المصرية لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم القطاع الخاص وزيادة حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
 

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