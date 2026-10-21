قرارات عاجلة من نيابة الرمل ثان في واقعة انهيار عقار بالإسكندرية

أصدرت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، بإشراف المستشار محمد زيدان، وكيل النائب العام، عدة قرارات عاجلة في واقعة انهيار عقار شرقي المحافظة، تضمنت مواصلة قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض والبحث والإنقاذ عن المفقودين أسفل العقار، مع تكليف قسم شرطة ثان الرمل بتأمين محيط الموقع لحين الانتهاء من أعمال رفع الأنقاض.

وقررت النيابة ندب لجنة هندسية للانتقال إلى موقع الحادث، لفحص الحالة الإنشائية للأجزاء المتبقية من العقار المنهار والعقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات الفنية العاجلة اللازمة لضمان سلامة المباني المحيطة، كما كلفت مرفق الإسعاف بتوفير سيارات الإسعاف والأطقم الطبية اللازمة بموقع الحادث.

وشملت القرارات تكليف قسم شرطة ثان الرمل بموافاة النيابة بتطورات أعمال البحث والإنقاذ، وعرض الأمر عليها فور الانتهاء منها، إلى جانب إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الأشخاص الذين كانوا موجودين وقت انهيار العقار.

كما طلبت النيابة العامة أصل ملف العقار المنهار من حي شرق الإسكندرية، واستدعاء أحد موظفي الشؤون القانونية وأحد المختصين بالحي، لبيان القرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها بشأن العقار، وفحص مدى الالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة حياله.

وفي إطار متابعة تداعيات سقوط العقار رقم 34 بشارع سعد زغلول، المتفرع من شارع الترعة المردومة بنطاق حي شرق، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة هندسية برئاسة الدكتور علاء مرسي، لمعاينة موقع الحادث والوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات المحيطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية لتأمين المنطقة، تم إخلاء العقارين المجاورين للعقار المنهار، واللذين تقطنهما 8 أسر، حرصًا على سلامة السكان ومنع تعرضهم لأي مخاطر محتملة.

كما تم توفير بديل مؤقت للأسر التي جرى إخلاؤها، من خلال أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، لحين التعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المعاينات الهندسية.