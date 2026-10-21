الأرصاد اليابانية: إعصار "تشامبي" قد يقترب من جزيرة كيوشو الرئيسية الاثنين المقبل

أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الإعصار "تشامبي"، المعروف أيضا باسم الإعصار رقم 30، قد يقترب من المياه قبالة جزيرة تسوشيما التابعة لمحافظة ناجازاكي، جنوبي غرب اليابان، في موعد لا يتجاوز يوم الاثنين المقبل، رغم التوقعات بتراجعه خلال الأيام القادمة.

وذكرت الهيئة - في بيان - أن الإعصار، المصنف ضمن فئة الأعاصير العنيفة، كان متمركزا فوق البحر شرقي الفلبين، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 25 كيلومترا في الساعة، حتى ظهر اليوم الأربعاء.

وبلغ الضغط الجوي في مركز الإعصار 900 هيكتوباسكال، فيما وصلت سرعة الرياح القصوى اللحظية إلى 85 مترا في الثانية، بما يعادل 306 كيلومترات في الساعة.