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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لدعم المرضى غير القادرين.. تنظيم قافلة علاجية جديدة فى الغربية

تضامن الاجتماعي بالغربية
تضامن الاجتماعي بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم، عن تنظيم جمعية الأورمان بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا، قافلة علاجية شاملة استهدفت تقديم خدمات الرعاية الطبية لأهالينا من المرضى غير القادرين.

تحرك تنفيذي عاجل 

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الرعاية الصحية للأولى بالرعاية، تزامنا مع حرص على تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير الفحوصات الطبية اللازمة لهم بالمجان، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى كافة القرى والمراكز النائية بالمحافظة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، على الدعم الكامل للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المرضى وذوي الهمم من أبناء المحافظة، مشيداً بدور منظمات المجتمع المدني في مساندة الدولة.

وأشار إلى أنه لولا مناخ الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر - تزامناً مع منتدى مصر 2026 - لما تمكنت القوافل الطبية والمبادرات المجتمعية من الانطلاق بانتظام والوصول إلى أهالينا في عمق القرى والنجوع.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 97 مريضًا في شتى التخصصات الطبية، واستهدفت أبناء قرى الشعبية والجمهورية بمركز المحلة، وقرية كفور بلشاي بمركز كفر الزيات، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان.

وأوضح أن اختيار الحالات المستفيدة تم بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة أُجريت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

دعم الاسر والعائلات الاكثر احتياجا 

وأشار إلى أن الجمعية تواصل تقديم تدخلات متعددة تحت مظلة الحماية الاجتماعية بمحافظة الغربية، تتنوع بين تسليم مشاريع تمكين اقتصادي، وإجراء عمليات جراحية للقلب العيون، فضلاً عن توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا الأورمان

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