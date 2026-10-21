أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5391 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6290 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7189 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50320 جنيها.

الدولار

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.59 جنيه

سعر الشراء: 54.45 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 61.19 جنيه

سعر الشراء: 61.02 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.83 جنيه

سعر الشراء 62 .72 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.55 جنيه

سعر الشراء: 14.51 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.86 جنيه

سعر الشراء: 14.82 جنيه.

وكشف محمود القياتي المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقال القياتي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة على جميع مناطق الجمهورية، متابعا: خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأضاف أن هناك نسمات ونشاطا واضحا للرياح ليلا، يعمل على زيادة الشعور بالبرودة ليلا، متابعا: السواحل الشمالية تشهد انخفاض في درجات الحرارة.

ولفت إلى وجود امتداد لمنخفض في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب وهناك فرص لتساقط الأمطار على مناطق الوجه البحري.

واسترسل: هناك احتمالية ضعيفة لتساقط الأمطار على القاهرة الكبري، منوها بأن استقرار الأجواء مستمر حتى الاسبوع القادم.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من الأسبوع القادم، متابعا: الفترة الحالية هي فترة التقلبات الجوية السريعة.