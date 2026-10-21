بعد حصده برونزية العالم في المصارعة.. ماضي: تمنيت التكريم من وزير الشباب

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة البالغة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تتويج الكابتن حسام ماضي والفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للألعاب المصارعة الرومانية والمقامة بالعاصمة عمان بدولة الأردن الشقيقة لعام 2026م .

تفاصيل نجاح البطل

وكان تحدي الأعظم في تاريخ اللاعب المصري وابن محافظة الغربية في تحقيقه للإنجازه العالمي للمره الثالثة علي التوالي بعدما نال دعم كبير من أفراد أسرته ومسئولي إتحاد المصارعة الرومانية .

تحرك عاجل لحصد بطولات عالمية

"الحمد لله ربنا فضله عظيم وشكرا لكل من دعموني وكانوا سبب حقيقي لعودتي وتحقيق الانجاز للمره الثالثة علي التوالي "بتلك الكلمات أعرب كابتن حسام عوض بطل منتخب مصر للمصارعة الرومانية عن سعادته البالغة لافتا بقوله "كنت اتمني التكريم من جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة واللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية وده حق مشروع كوني رفع راية مصر في المحافل الدولية والبطولة الرياضية طوال أكثر من 35 سنة تعبت وسهر وواصلت التفوق الرياضي ليلا ونهارا" .

تحمل إصابته وحصد ميدالية البرونزية

واستشهد "ماضي" بطل مصر باحدي المشاركات والبطولات الذي شارك فيها بقوله :"لاعبت بطل العالم من دولة المجر رغم إصابتي وتعرضت للكسر الكاحل ولكن ربنا كرمني بتحمل الإصابة وتحقيق ميدالية برونزية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية في عام 2025م " .

بطولات وقصة كفاح طوال 35 سنة

الجدير بالذكر أن كابتن حسام ماضي لاعب منتخب مصر وابن محافظة الغربية احترف لعب المصارعة الرومانية طوال تجربة شهدت الكفاح والصبر وإثبات الجلد حتي تحقق حلمه في الالتحاق بأندية إتحاد الشرطة وغزل المحله وكرم من اعضاي مجلس إدارة مركز تنمية الشباب بالمحلة كونه أحد الأبطال الرياضيين وعضو الجمعية العمومية.