المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعلن قرب التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، آمل أن ينظر الرئيس اروسي فلاديمر بوتين في استئناف المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وذلك حسبما أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضاف ويتكوف موجها حديثه للرئيس الروسي بوتين، أمامنا فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وتابع: سلمنا بوتين وثائق تتضمن مقترحات لتسوية الصراع في أوكرانيا وسنتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا قريبا.

وتجري المباحثات في قصر قسطنطينوفسكي بمدينة سان بطرسبرج، ويشارك في المحادثات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وكان أوشاكوف قد صرح في وقت سابق بأن الاجتماع بين الرئيس الروسي والمبعوث الأمريكي الخاص قد تم الترتيب له قبل بضعة أيام.