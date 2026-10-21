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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي والعمل تعلنان خصومات تصل إلى 50% ومنحًا مجانية لدارسي الدبلوم والماجستير المهني

دبلوم وماجستير مهني
دبلوم وماجستير مهني
نهلة الشربيني

تعلن وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والعمل اعتماد حزمة من التيسيرات المالية والخصومات والمنح الدراسية للدارسين ببرنامجي الدبلوم المهني والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، اللذين ينفذهما المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة القاهرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارتين، وحرصًا على إتاحة فرص الالتحاق بالبرامج للفئات المستهدفة، ومراعاة البعد الاجتماعي، ودعم بناء القدرات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وتشمل التيسيرات إتاحة سداد المصروفات الدراسية على ثلاث دفعات، وفقًا لطبيعة كل برنامج؛ حيث يمكن لدارسي الدبلوم المهني سداد 40% من إجمالي المصروفات عند التسجيل، و30% قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، و30% قبل موعد بدء الامتحانات النهائية. أما دارسو الماجستير المهني، فيمكنهم سداد 30% عند التسجيل، و35% قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، و35% قبل موعد بدء الامتحانات النهائية، مع إتاحة السداد الكامل للمصروفات عند التسجيل، وفقًا للقواعد المعتمدة.

وتتضمن التيسيرات منح خصومات على المصروفات الدراسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بنسبة 15% للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فضلًا عن خصومات للعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت والشركات والمصانع، تتدرج وفقًا لعدد الدارسين المرشحين من جهة العمل؛ لتبلغ 10% عند ترشيح دارسين اثنين، و15% عند ترشيح 3 إلى 5 دارسين، و20% عند ترشيح 6 إلى 10 دارسين، و25% عند ترشيح أكثر من 10 دارسين.

كما تشمل الخصومات نسبة 10% لأعضاء النقابات والمنظمات العمالية والمهنية، و25% للدارسين من ذوي الهمم، مع تخصيص منح دراسية مجانية لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية بنسبة 5% من أعداد الدارسين بكل برنامج، وفقًا للضوابط المعتمدة.

وفي إطار تشجيع التفوق الأكاديمي وتحفيز الكوادر المتميزة، تتضمن الحزمة منح خصومات بنسبة 50% للمتقدمين للالتحاق ببرنامجي الدبلوم والماجستير المهني من الحاصلين على مؤهلات عليا بتقدير عام نهائي «امتياز» أو «جيد جدًا»، كما يُمنح المتقدمون من أصحاب البحوث المتميزة المنشورة في مجلات علمية معترف بها خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ التقديم خصمًا بنسبة 20% من المصروفات الدراسية المقررة.

وتشمل المزايا كذلك منحًا تشجيعية لخريجي الدبلوم المهني المتفوقين والراغبين في استكمال دراستهم بالماجستير المهني؛ حيث يحصل الحاصل على المركز الأول على منحة دراسية كاملة بنسبة 100%، والحاصل على المركز الثاني على خصم بنسبة 50%، والحاصل على المركز الثالث على خصم بنسبة 25% من المصروفات الدراسية المقررة لبرنامج الماجستير المهني.

وأكدت الوزارتان أن الاستفادة من الخصومات تخضع لتقديم المستندات الرسمية الدالة على استحقاقها، وفقًا لكل فئة، مع عدم جواز الجمع بين أكثر من نسبة خصم، وتطبيق الميزة الأفضل للدارس، سواء عند سداد المصروفات بالكامل أو عند السداد بنظام التقسيط، مع تطبيق نسبة الخصم ذاتها على كل قسط. وتُمنح الأولوية في القبول والاستفادة من المزايا وفقًا لأسبقية التسجيل واستيفاء المستندات وسداد المصروفات كاملة أو الدفعة الأولى المقررة بنظام التقسيط، وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية لكل برنامج.

وتدعو الوزارتان الراغبين في التقدم والاستفادة من التيسيرات المقررة إلى التوجه لمقر المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، الكائن في 156 شارع الحجاز، ميدان الحجاز، مصر الجديدة، مع تقديم المستندات المطلوبة وفقًا للفئة المستحقة للخصم أو المنحة.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات، يمكن التواصل مع المركز عبر تطبيق واتساب من خلال الرابط التالي:

https://wa.link/9m6rku

وتؤكد الوزارتان أن الاستفادة من التيسيرات والمنح تخضع للضوابط المعتمدة، وأن القرارات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة هي المرجع النهائي فيما يتعلق بشروط الاستحقاق والسداد والقبول بالبرنامجين.

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