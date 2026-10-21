بيرنهام: استثمارات كبرى لتعزيز النمو تزامنا مع زيارة سلطان عُمان لبريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إنه ثمة استثمارات كبرى لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء بريطانيا تزامنا مع زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق للمملكة المتحدة.

وقال بيرنهام: "يسعدني أن أرحب بالسلطان العُماني في المملكة المتحدة، لقد أسست المملكة المتحدة وسلطنة عُمان صداقة تعود بفوائد ملموسة على شعبي البلدين، واتطلع إلى صياغة الفصل القادم من علاقاتنا.

وأضاف: "أن النمو الاقتصادي، والأمن، والدفاع، والتعليم؛ ليست سوى بعض الأولويات التي نشاركها، بينما نرسم مسارنا في عالم يزداد تعقيدا، ومن خلال العمل المشترك، فإننا ننطلق من قيمنا المشتركة لنوفر فرصا جديدة لشعبي البلدين".

ومن المتوقع أن تسهم استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها مليار جنيه إسترليني في توفير فرص العمل وإتاحة آفاق جديدة في كل من المملكة المتحدة وسلطنة عُمان، في خطوة ترتقي بالشراكة التاريخية الممتدة لقرون بين البلدين إلى مستوى جديد، بحسب بيان للحكومة البريطانية.

وتتمحور زيارة السلطان هيثم بن طارق حول تعزيز الازدهار والنمو لشعبي البلدين، ومن المقرر أن يستقبلة بيرنهام اليوم في داونينج ستريت حيث يتم توقيع اتفاقية تهدف إلى تسريع الاستثمارات المتبادلة بين المملكة المتحدة وسلطنة عُمان.

وترتكز هذه الاتفاقية على "شراكة الاستثمار السيادي" القائمة حاليا بين البلدين، وستدعم زيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والمعادن الاستراتيجية، وقطاع الفضاء، والرعاية الصحية، والخدمات المالية.

وكان ملك بريطانيا تشارلز الثالث قد أقام أمس الثلاثاء مراسم استقبال رسمية حافلة في قلعة وندسور للسلطان هيثم بن طارق، الذي يقوم بزيارة دولة تاريخية تستمر أربعة أيام، هي الأولى من نوعها لسلطان عماني إلى المملكة المتحدة منذ عام 1982.