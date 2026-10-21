جامعة قنا تقدم خدماتها الطبية والتوعوية لـ1036 حالة بقوص

نظمت جامعة قنا قافلة طبية بشرية وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب قافلة توعوية تمريضية بقرية العليقات بمركز قوص، وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي وحرصها على تقديم الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين، والمساهمة في تحسين مستوى الرعاية الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، والتي أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج وإجراء التحويلات اللازمة إلى المستشفى الجامعي بإجمالي 1036 حالة.

وذكر المركز الإعلامي للجامعة - في بيان اليوم / الأربعاء / - أن كلية التمريض شاركت في القافلة بتنظيم ندوات توعوية من خلال أعضاء هيئة التدريس، تضمنت تقديم التوعية الصحية للأهالي بشأن الأمراض المنتشرة خلال الفترة الحالية، وسبل الوقاية منها، وطرق العلاج الصحيحة، إلى جانب التوعية بكيفية التعايش مع الأمراض المزمنة، خاصة مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، والتعريف بمضاعفاتهما وطرق الوقاية منهما، واتباع الإرشادات الصحية اللازمة لتجنب الأزمات والمضاعفات الصحية الناتجة عنهما.