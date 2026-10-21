رغم مرور 15 عاما .. داليا إبراهيم : تزوجت خالد يوسف لمدة عام| خاص

كشفت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم عن زواجها من المخرج خالد يوسف عام 2009، قبل تصويرهما فيلم كلمني شكرًا.

وقالت داليا إبراهيم في تصريحات خاصة: ان زواجهما استمر مايقرب من عام، قبل ان ينفصلا، وهذا الأمر حدث منذ مايقرب من 15 عاما.

كلمني شكرًا:

تدور الأحداث حول إبراهيم توشكى، الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل، وهو شاب يعيش في منطقة شعبية ويحلم بأن يصبح نجمًا سينمائيًا، لكنه يصطدم بواقع لا يمنحه الفرصة التي يتمناها.

ومع تعثر أحلامه، يلجأ إبراهيم إلى الحيل والطرق غير المشروعة لكسب المال، فيستغل خدمات الهاتف المحمول، ثم يدخل في مشكلات تتعلق بتوزيع القنوات الفضائية المشفرة. وتتداخل حياته مع عدد من الشخصيات التي تعكس بدورها تناقضات البيئة الشعبية، بين السعي إلى الرزق، والعلاقات العاطفية المعقدة، والرغبة في تحسين الأوضاع المعيشية.



ومن خلال هذه الأحداث، يناقش الفيلم الفجوة بين أحلام الأفراد والفرص المتاحة أمامهم، وكيف يمكن للضغوط الاقتصادية والاجتماعية أن تدفع بعضهم إلى اختيارات خاطئة.