طائرات مسيرة روسية تقتل شخصين قرب مدينة خاركيف الأوكرانية

ذكر أوليغ سينيغوبوف، حاكم منطقة خاركيف، على تطبيق "تلغرام" يوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة روسية قتلت شخصين بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وذلك خلال الليل. وأضاف أن 11 شخصاً آخرين أصيبوا بحالات صدمة نفسية جراء الهجوم الذي استهدف منازل خاصة وتسبب في أضرار أخرى.

وفي العاصمة الأوكرانية كييف، أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، عبر "تلغرام"، بأن غارة جوية روسية أصابت مبنى سكنياً شاهقاً وبنية تحتية للنقل، مما أدى إلى اندلاع حرائق. كما ذكرت السلطات المحلية أن ضربة أخرى استهدفت جامعة في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وتأتي هذه الهجمات الجديدة قبيل اجتماع مقرر يوم الأربعاء بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان مسؤول أمريكي قد صرح بأن ويتكوف أجرى محادثات "بناءة" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في النرويج يوم الثلاثاء.