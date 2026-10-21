فرنسا تؤمن 295 ألف طن إضافية من الديزل شهريا من الخليج

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن ​باريس نجحت في تأمين إمدادات ‌إضافية من الديزل قدرها 295 ألف طن شهريا من دول ​خليجية لشهري أكتوبر ونوفمبر، عقب ⁠زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون ​إلى المنطقة هذا الأسبوع، حسب وكالة رويترز.

​باريس تنجح في تأمين إمدادات ‌إضافية من الديزل



وأضاف المسؤول ​للصحفيين أمس الثلاثاء أن فرنسا، ثاني أكبر مستهلك للديزل في أوروبا، ​ستحصل على 95 ألف ​طن إضافية شهريا خلال كل من الشهرين ‌الجاري ⁠والمقبل من السعودية، و100 ألف طن شهريا من الإمارات.

كما تجري محادثات مع البحرين ​للحصول على ​100 ⁠ألف طن إضافية شهريا، وأضاف المسؤول أن ​الإجمالي، الذي ستتولى شركة (توتال ​إنرجيز) ⁠التعامل معه، سيشكل ما يزيد قليلا على 10 بالمئة ⁠من ​استهلاك الديزل، مع ​استمرار المناقشات بشأن الأشهر اللاحقة.