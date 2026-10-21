فرنسا تؤمن 295 ألف طن إضافية من الديزل شهريا من الخليج

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن باريس نجحت في تأمين إمدادات إضافية من الديزل قدرها 295 ألف طن شهريا من دول خليجية لشهري أكتوبر ونوفمبر، عقب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المنطقة هذا الأسبوع، حسب وكالة رويترز.
باريس تنجح في تأمين إمدادات إضافية من الديزل
وأضاف المسؤول للصحفيين أمس الثلاثاء أن فرنسا، ثاني أكبر مستهلك للديزل في أوروبا، ستحصل على 95 ألف طن إضافية شهريا خلال كل من الشهرين الجاري والمقبل من السعودية، و100 ألف طن شهريا من الإمارات.
كما تجري محادثات مع البحرين للحصول على 100 ألف طن إضافية شهريا، وأضاف المسؤول أن الإجمالي، الذي ستتولى شركة (توتال إنرجيز) التعامل معه، سيشكل ما يزيد قليلا على 10 بالمئة من استهلاك الديزل، مع استمرار المناقشات بشأن الأشهر اللاحقة.