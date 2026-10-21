رئيس الوزراء الصيني: بكين وموسكو عززتا تعاونهما في مواجهة التقلبات الدولية خلال السنوات الأخيرة

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، اليوم /الأربعاء/ ، إن الصين وروسيا وقفتا جنبًا إلى جنب ومضتا قدمًا معًا خلال السنوات الأخيرة، في مواجهة المشهد الدولي المعقد والمضطرب.

وأضاف لي، خلال ترؤسه مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الاجتماع الدوري الحادي والثلاثين لرئيسي حكومتي البلدين في سانت بطرسبرج، أن الصين وروسيا، بتوجيه استراتيجي من رئيسي البلدين، عززتا تعاونهما وزادتا قدرته على الصمود في مواجهة التقلبات الخارجية وحالة عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائي اتسع نطاقه واستمر في ترسيخ استقراره.

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق بين الصين وروسيا في العصر الجديد تدخل حاليًا مرحلة جديدة، تشهد تحقيق مزيد من الإنجازات وتسارعًا في وتيرة التنمية.

وأكد لي استعداد الصين للعمل مع روسيا على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة والتعاون القائم على تحقيق المكاسب المشتركة، لتعميق التعاون وتعزيزه في مختلف المجالات، وتحويل التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، بما يخدم التنمية والنهضة في البلدين ويحقق مزيدًا من المنافع لشعبيهما.