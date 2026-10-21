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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي إمام : الجرائد والمجلات سبب شهرتي

رامي إمام
رامي إمام
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

انطلقت ندوة "المواهب الناشئة والطريق الى سوق المسلسلات" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي والتى يحضرها كل من المخرج رامي إمام والمخرج كريم الشناوي. 
 

وقال رامي إمام : هناك مواهب مختلفة المرحلة الحالية دون دراسة او ان يكونوا خرجين معهد السينما او فنون مسرحية وهو امر قد يكون إيجابي أو العكس خاصة ان هناك أيضا مواهب أثبتت نفسها وآخرين لم يحققوا نجاحات تذكر.


وأضاف رامي إمام : انا كنت خريج معهد فنون مسرحية قسم تمثيل ولكن بعد ذلك اتجهت الى الإخراج وكانت الجرائد والمجلات سبيل لانتشار شهرتي. 
 

ويقدّم المهرجان هذا العام 77 فيلمًا للجمهور، تتوزع على فئات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، والاختيارات الرسمية خارج المسابقة، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة مجموعة من أكثر الأفلام المنتظرة في المنطقة والعالم، إلى جانب عدد من الأعمال السينمائية السابقة المميزة التي تُعرض ضمن البرامج الخاصة.


وكرّم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام الموهبة الاستثنائية لفني الإضاءة المخضرم حسن السيد، أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما المصرية، الذي تمتد مسيرته المهنية لأربعة عقود، أسهم خلالها توظيفه للضوء والظل في إضفاء الحياة على حكايات سينمائية مميزة، من بينها أفلام «سارق الفرح» و«البحث عن سيد مرزوق» و«جنة الشياطين».


وتسلّم حسن السيد جائزة التكريم الخاص خلال حفل الافتتاح، التي قدّمها له مدير التصوير المصري سامح سليم.


كما تسلّمت الفنانة منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي لعام 2026 عن مجمل مسيرتها الفنية، تقديرًا لإسهاماتها في صناعة السينما على مدار مسيرة امتدت لثلاثة عقود، جسّدت خلالها شخصيات متنوعة، وأسهمت في نقل حكايات عدد لا يُحصى من النساء المصريات إلى الشاشة. وقدّم الجائزة للممثلة المخرج محمد شاكر خضير، الذي ظهر ضيفًا مفاجئًا خلال الحفل لتسليمها الجائزة.


كما قُدّمت للجمهور لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، برئاسة المخرجة البريطانية جوانا هوغ، وأعضاء اللجنة: الموسيقي المصري خالد حماد، والمخرج العراقي شوكت أمين كوركي، والممثلة المصرية ناهد السباعي، والمخرجة التركية يشيم أوستا أوغلو.

كما قُدّمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، برئاسة المخرج والمنتج العراقي السويسري سمير، وعضوية المخرج الأفغاني الهولندي أبوزار أميني، والمنتجة البلجيكية جولي فرير، وريتا غويتيغ، مديرة مهرجان زيوريخ السينمائي، والمونتيرة اللبنانية الفرنسية غلاديس جوجو.


واختُتم الحفل بعرض استعراضي راقص، أعقبه ظهور مفاجئ للسوبرانو والمغنية المصرية الأمريكية شيرين أحمد، التي غنّت باللغة العربية للمرة الأولى، وقدّمت أغنية «حلوة يا بلدي».

رامي إمام المواهب الناشئة والطريق الى سوق المسلسلات فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي الجونة الجونة السينمائي كريم الشناوي

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