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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا توافق على مشروع جديد للتنقيب عن الغاز في بحر الشمال مع ارتفاع أسعار الطاقة

بريطانيا توافق على مشروع جديد للتنقيب عن الغاز في بحر الشمال مع ارتفاع أسعار الطاقة
بريطانيا توافق على مشروع جديد للتنقيب عن الغاز في بحر الشمال مع ارتفاع أسعار الطاقة
أ ش أ

وافقت وزيرة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله، اليوم الأربعاء، على مشروع "جاكدو" للتنقيب عن الغاز في بحر الشمال، بعد أشهر من التأخير، وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، على خلفية تداعيات الحرب في إيران.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أسعار الغاز في المملكة المتحدة بلغت 210 بنسات لكل وحدة حرارية بريطانية يوم الثلاثاء، أي أكثر من ضعف مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما يُتوقع ارتفاع فواتير الطاقة بمئات الجنيهات خلال الشتاء. ومن المنتظر أن يسهم مشروع "جاكدو"، الواقع على بعد نحو 150 ميلا شرق أبردين، في توفير ما يعادل 6% من احتياجات بريطانيا من الغاز، بما يكفي لتدفئة نحو 1.4 مليون منزل.

وكانت الحكومة المحافظة قد منحت الموافقة على المشروع عام 2022، قبل أن تقضي محكمة اسكتلندية بعدم قانونية القرار إثر طعن من نشطاء بيئيين، بسبب عدم احتساب الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود المستخرج. ورغم تعهد حزب العمال بوقف إصدار تراخيص جديدة للتنقيب في بحر الشمال، فإن المشروع لا يشمله هذا التعهد، إذ بدأت إجراءات الموافقة عليه قبل وصول الحزب إلى السلطة.

وأثار القرار انتقادات من بعض نواب حزب العمال وحزب الخضر، إذ وصفه زعيم الخضر زاك بولانسكي بأنه "تخريب مناخي"، بينما رحب به مؤيدون باعتباره خطوة لدعم أمن الطاقة وحماية الوظائف. ولم تحسم الحكومة بعد موقفها من مشروع "روزبانك"، أحد أكبر احتياطيات النفط غير المستغلة في بريطانيا، إذ قالت فانبوله إن القرار بشأنه سيستغرق وقتا أطول، مشيرة إلى اختلافه عن مشروع "جاكدو".

وزيرة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله مشروع جاكدو للتنقيب عن الغاز في بحر الشمال ارتفاع أسعار الطاقة

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