اليابان والأمم المتحدة تبحثان تعزيز الدعم للاجئين والنازحين حول العالم

بحث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الأربعاء، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، تدهور الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين، وسبل تعزيز التعاون لدعمهم في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن موتيجي أشار في مستهل اللقاء إلى تدهور أوضاع اللاجئين والنازحين .

وأعرب الوزير الياباني عن تقديره للعاملين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذين يقدمون الدعم والمساعدة للاجئين والنازحين، كما أشاد بمبادرة المفوض السامي برهم صالح الرامية إلى خفض اعتماد اللاجئين على المساعدات الإنسانية طويلة الأجل إلى النصف.

وأكد موتيجي استعداد اليابان للتعاون مع المفوضية لتحسين الأوضاع الإنسانية، انطلاقاً من مفهوم «الأمن الإنساني».

ومن جانبه، أعرب صالح عن بالغ امتنانه للدعم الذي تقدمه اليابان للمفوضية منذ سنوات طويلة، مؤكداً عزمه التعاون مع طوكيو لدعم اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم.

وتبادل الجانبان أيضاً وجهات النظر بشأن تعزيز الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام لدعم اللاجئين والنازحين، إلى جانب أهمية التعاون مع القطاع الخاص.

واتفق الجانبان على أن تقديم المساعدات للاجئين والنازحين من جانب المجتمع الدولي يسهم في دعم السلام والاستقرار، ليس في الدول المعنية فحسب، بل في المنطقة بأكملها، وأن التعاون الاستراتيجي مع المنظمات الدولية يسهم في إدارة الأزمات العالمية.