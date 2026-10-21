غضب الطلاب يصل أثينا.. 10 آلاف متظاهر يجوبون شوارع اليونان احتجاجا علي تكاليف المعيشة

خرج آلاف الطلاب والمعلمين إلى الشوارع في أنحاء اليونان، اليوم الأربعاء، للمطالبة بزيادة التمويل الحكومي للتعليم، وتحسين المرافق، وتقليل كثافة الفصول الدراسية، في تحركات تعكس احتجاجات مماثلة في دول أوروبية أخرى.

آلاف الطلاب والمعلمين في اليونان يتظاهرون احتجاجًا على أوضاع التعليم والأجور



وقالت الشرطة إن نحو 10 آلاف متظاهر، بينهم طلاب مدارس وجامعات، شاركوا في تجمعات سلمية بوسط العاصمة أثينا وضواحيها. كما انضم آخرون إلى احتجاجات في مدن مختلفة بأنحاء البلاد، معربين عن تضامنهم مع الاحتجاجات المتصاعدة في فرنسا ودول أوروبية أخرى، على خلفية الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وتدهور أوضاع المدارس، بحسب وصفهم.

وتزيد هذه الاحتجاجات الضغوط على حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، المنتمية إلى تيار يمين الوسط، والتي تواجه انتخابات في منتصف عام 2027، في وقت يعاني فيه اليونانيون من ركود الأجور وارتفاع الإيجارات وتكاليف الطاقة، وذلك بعد سنوات من أزمة الديون التي شهدتها البلاد.



وردد المحتجون أمام البرلمان هتافات تطالب بتوفير تعليم عام ومجاني في اليونان وفرنسا. وكان الطلاب قد نصبوا خيامًا في ساحة سينتاجما وسط أثينا، ونظموا اعتصامًا استمر طوال الليل قبل المسيرة التي خرجت اليوم الأربعاء.



وتسببت الاحتجاجات في اضطراب العمل بالمدارس الحكومية والمستشفيات، بعدما نظم بعض معلمي المدارس الابتدائية والأطباء إضرابات احتجاجًا على تدني الأجور ونقص العاملين.

وقالت وزيرة التعليم صوفيا زاخاراكي، قبل انطلاق الاحتجاجات، إنها تستمع إلى مطالب الطلاب.

وأقرت بأن تكاليف السكن تشكل ضغطًا على الأسر اليونانية، مشيرة إلى أن مشروعات تزيد قيمتها على 733 مليون يورو، أي ما يعادل 823 مليون دولار، يجري تنفيذها لإنشاء مساكن جديدة للطلاب وتطوير المرافق القائمة.