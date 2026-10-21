هيئة التجارة البحرية البريطانية: استهداف ناقلة بمقذوف مجهول غرب سلطنة عُمان

تلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء بلاغا عن تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول المصدر، على بُعد 11 ميلًا بحريًا غرب ولاية بخا في سلطنة عُمان.

وأوضحت الهيئة، نقلًا عن السلطات المحلية، أن المقذوف تسبب في اندلاع حريق على متن الناقلة، تمت السيطرة عليه وإخماده، مشيرًا إلى أن الناقلة ترسو حاليًا في موقعها.

وأكد البلاغ سلامة جميع أفراد الطاقم، وعدم تسجيل أي آثار بيئية جراء الحادث حتى وقت صدور التقرير.

ودعت هيئة التجارة البحرية البريطانية السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة إلى المركز، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها بشأن الحادث