الخارجية التشيكية تدعو إلى تعزيز التعاون بين دول وسط أوروبا داخل الاتحاد الأوروبي

دعا وزير الخارجية التشيكي، بيتر ماتسينكا، إلى ضرورة تكثيف التعاون بين دول وسط أوروبا داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تعزيز تأثيرها السياسي.

وأكد ماتسينكا، عقب اجتماع عقده مع نظيره السلوفيني في العاصمة ليوبليانا، أن التشيك وسلوفينيا تتفقان في وجهات نظر متطابقة إزاء مختلف القضايا الأوروبية.. حسبما ذكر "راديو براغ الدولي".

وأشار وزير الخارجية التشيكي إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي سيقف على رأس أولويات الرئاسة التشيكية المرتقبة لمجموعة ويسجاراد، والتي ستنطلق في شهر يوليو من العام القادم.

وجاءت زيارة وزير الخارجية التشيكي إلى سلوفينيا على رأس وفد تجاري، حيث شدد على أهمية الفرص المتاحة لتوسيع آفاق التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في قطاعات الطاقة والدفاع والنقل.