افتتاح المؤتمر الثالث للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية

بدأت صباح اليوم الأربعاء جلسات المؤتمر الثالث للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كلا من اللواء حسام محمود رشاد رئيس المؤتمر وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود.

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان - في كلمته خلال فعاليات المؤتمر - أن المؤتمر سيناقش عددا من المواضيع الهامة ذات العلاقة بالجريمة السيبرانية.

وقال كومان "سيكون لتبادل الخبرات نصيب وافر من أعمالكم اليوم من خلال استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال مواجهة جرائم تقنية المعلومات الذي بات بندا ثابتا على جداول أعمالكم تستعرضون فيه كل مرة تجارب أربع دول أعضاء. وستقومون أيضا باستعراض ما رصدته الدول الأعضاء من الحالات الجرمية الإلكترونية، مما سيسمح لكم بالاطلاع على أنماط هذه الجرائم والوقاية منها".

وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن كذلك جرائم الاحتيال المالي وعلاقتها بنظم المعلومات، الذي سيتم معالجته من خلال موضوعين أولهما الأساليب الجرمية المستخدمة في الاحتيال المالي الإلكتروني الذي سيكون مناسبة لاستعراض ما لدى الدول الأعضاء من معطيات بهذا الشأن، وثانيهما الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال المالي، وهو البرنامج الفائز بجائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2025م، في فرع البرامج الأمنية الرائدة.

وأشار إلى أن المؤتمر سينظر في صيغة معدلة في ضوء ملاحظات ومقترحات الدول الأعضاء لمشروع هيكل تنظيمي نموذجي لجهاز متخصص بمواجهة جرائم تقنية المعلومات، من شأنه أن يوفر إطارا استرشاديا تستفيد منه الدول الأعضاء في بناء أو تطوير أجهزتها الوطنية.

وأوضح أنه جاري التنسيق مع الدول الأعضاء بشأن الموعد المناسب لتنظيم الأسبوع العربي للتوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات وسبل الوقاية منها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية.