آمر القوة البحرية الكويتية يشهد مراسم تصنيع 3 سفن صاروخية في سنغافورة بالشراكة مع مجموعة إيدج الإماراتية

أفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم، بأن آمر القوة البحرية الكويتية، اللواء الركن بحري سيف عبدالهادي الهملان، شهد مراسم بدء تصنيع ثلاث سفن صاروخية ضاربة ضمن مشروع "الدرة" المُبرم بالشراكة مع مجموعة "ايدج" الإماراتية.

وذكرت رئاسة أركان الجيش الكويتي أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإمكانات العسكرية للقوة البحرية الكويتية وتطوير قدراتها الدفاعية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز الأمن البحري، وحماية المصالح البحرية الحيوية والاستراتيجية لدولة الكويت.

وأشارت إلى أن آمر القوة البحرية الكويتية، اللواء الركن بحري سيف عبدالهادي الهملان، التقى خلال الزيارة قائد القوات البحرية السنغافورية اللواء بحري شون وات.

وأضافت أن اللقاء جرى خلاله استعراض أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك بين الجانبين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون البحري وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.