الرئيس الروسي: العلاقات مع الصين تتطور بنجاح وديناميكية كبيرة وتستند إلى الاحترام والمنفعة المتبادلة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات مع الصين تتطور بنجاح وديناميكية كبيرة، وتستند في جوهرها إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، ومراعاة المصالح المشتركة لكل منهما.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم / الأربعاء / برئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، حيث أشار الرئيس بوتين إلى أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" المزمع عقدها في الصين نوفمبر المقبل، ستكون فرصة للقاء الرئيس الصيني "شي جين بينج".

من جانبه، أكد "لي" استعداد الصين للعمل مع روسيا على أعلى المستويات لتعزيز الثقة المتبادلة باستمرار، وتوسيع نطاق التعاون متعدد الجوانب والمفيد للطرفين، وذلك من أجل الخير للشعبين.

وكان "لي تشيانج" قد وصل في وقت سابق إلى سان بطرسبورج، عُقد الاجتماع الدوري الحادي والثلاثون بين رئيسي حكومتي روسيا والصين في مكتبة بوريس يلتسين الرئاسية اليوم في سانت بطرسبرج؛ حيث ناقش رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين و"لي تشيانج" التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والطاقة والصناعة والقطاعات الإنسانية.