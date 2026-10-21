بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 60 مليون يورو لتحديث المعابر الحدودية غرب أوكرانيا

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي /اليوم الأربعاء/ تخصيص تمويل بقيمة 60 مليون يورو لأوكرانيا لتحديث البنية التحتية للمعابر الحدودية في غرب البلاد، بهدف تعزيز حركة التجارة وتنقل الأفراد مع الاتحاد الأوروبي ومولدوفا، وخفض تكاليف النقل والتبادل التجاري، في خطوة تستهدف دعم تعافي الاقتصاد الأوكراني وتعميق الاندماج مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البنك، في بيان، اليوم / الأربعاء/ أن التمويل سيُقدم في صورة قرض للحكومة الأوكرانية عبر وزارة إعادة الإعمار والبنية التحتية والنقل، وسيُخصص لتطوير المحطات والمباني ومناطق الانتظار والمرافق الخدمية والصحية والملاجئ والطرق المؤدية إلى المعابر، إلى جانب تحديث معدات وبرمجيات الرقابة الجمركية.

وجرى الإعلان عن التمويل خلال زيارة نائب رئيس مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي كارل نيهامر إلى أوكرانيا، حيث وُقعت اتفاقية القرض، التي تحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد وزير إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية والنقل الأوكراني ميكولا كالاشنيك أن تحديث البنية التحتية للمعابر يمثل أولوية لبلاده، مشيرا إلى أن التمويل سيساعد على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر وتقليص فترات التأخير وتعزيز مسارات الخدمات اللوجستية الرئيسية التي تربط أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي ومولدوفا.

وبدوره، أكد مندوب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا جيديميناس نافيكاس أن تحديث المعابر الحدودية وتعزيز أمنها عنصران أساسيان لدعم تعافي أوكرانيا وتكاملها مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاستثمار يهدف إلى تسهيل التجارة وتحسين الربط بين الجانبين وجعل التنقل عبر الحدود أكثر أماناً وكفاءة.

وتقع المعابر المستهدفة على طرق تندرج ضمن شبكة النقل الأوروبية العابرة للحدود، المعروفة باسم «TEN-T»، فيما ستتولى الوكالة الحكومية الأوكرانية لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية تنفيذ المشروع.