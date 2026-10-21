السويد تعلن تعزيز الدفاع الجوي لجزيرة جوتلاند الإستراتيجية بدءا من يوليو المقبل

أعلنت القوات المسلحة السويدية اليوم /الأربعاء/ عن خطة رسمية لتعزيز منظومة الدفاع الجوي في جزيرة جوتلاند- ذات الموقع الاستراتيجي في بحر البلطيق- وذلك ابتداءًا من الأول من يوليو المقبل، استجابة للتحديات الأمنية الراهنة في المنطقة.

وأكد قائد الجيش السويدي يوهان بيكاري - في بيان أوردته صحيفة "ذا سويدين هيرالد" - "أن طبيعة الأوضاع الأمنية الحالية تفرض توفير قدرات دفاعية فورية ومستمرة"، مُشيرًا إلى أن هذا التحديث اللوجستي ينطبق على الجيش السويدي بصفة عامة، وعلى جزيرة جوتلاند بصفة خاصة لما تمثله من أهمية حيوية.

بدورها، صرحت قائدة فوج الدفاع الجوي السويدي صوفيا ويسترمارك بأنه "في سبيل إدارة التوسع الكبير الذي نشهده في منظومات الدفاع الجوي، نحن بحاجة إلى زيادة الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع والتعليم والتدريب يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك".

وتتضمن الخطة الاستراتيجية بدء برامج التدريب الأساسي لوحدات الدفاع الجوي داخل الجزيرة مباشرة خلال العام المقبل. ويعد فوج الدفاع الجوي في مدينة هالمستاد حالياً الفوج الوحيد المتخصص في هذا المجال بالبلاد، وهو ما دفع القيادة العسكرية إلى ضرورة توسيع رقعة التدريب، بحسب الصحيفة السويدية.