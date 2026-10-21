برشلونة يخسر أولمو لمدة شهر بسب بالإصابة

يعاني لاعب وسط برشلونة الإسباني داني أولمو من إصابة في العضلة الضامة اليسرى وسيغيب نحو شهر عن الملاعب، بعد خروجه مصاباً خلال الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2-4 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاءوبقي بطل العالم الإسباني على أرض الملعب بعد التحام مع لاعب وسط الفريق الباريسي البرتغالي فيتينيا، قبل أن يترك مكانه لفيرمين لوبيز.



وسيغيب أولمو لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع، ما سيحرمه على الأقل من المباريات الخمس المقبلة، بينها الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد.