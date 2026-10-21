البنك التجاري الدولي - مصر ينفرد بتمثيل أفريقيا والشرق الأوسط في قائمة فورتشن «الشركات التي تُغيّر العالم»

أُدرِج البنك التجاري الدولي-مصر (سي اي بي CIB)، ضمن قائمة فورتشن «الشركات التي تُغيّر العالم» لعام 2026 في فئة التمكين الاقتصادي، ليصبح البنك الوحيد في أفريقيا والشرق الأوسط المُدرج بالقائمة هذا العام.

ويعكس هذا الإنجاز التزام البنك بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في توسيع الفرص الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي، من خلال توجيه التمويل إلى القطاعات والفئات الأكثر احتياجًا للدعم، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

وجاء اختيار البنك تقديرًا لجهوده كمستشار مالي لعملية إصدار الصكوك الاجتماعية المستدامة بقيمة 7 مليارات جنيه، باعتبارها إحدى آليات التمويل المستدام التي توظفها المؤسسة لتوجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وصول الفئات الأقل استفادة من الخدمات المالية إلى التمويل.

ويجسد هذا الإصدار رؤية البنك في توظيف أدوات أسواق المال لربط رؤوس الأموال باحتياجات الاقتصاد الفعلي، بما يدعم نمو الأعمال ويوسع فرص الاستثمار، ويسهم في خلق فرص العمل وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي هذا السياق، صرّح الاستاذ / هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي-مصر (سي اي بي CIB)،: «نفخر بإدراج البنك التجاري الدولي ضمن قائمة فورتشن للمرة الثانية، وهو تقدير يعكس التزامنا بتسخير خبراتنا المالية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف: «يمثل إصدار الصكوك الاجتماعية المستدامة بقيمة 7 مليارات جنيه نموذجًا لكيفية توظيف الابتكار المالي والتوسع في آليات التمويل المستدام لتلبية احتياجات حقيقية في السوق، وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات والقطاعات القادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس».

ويواصل البنك التجاري الدولي جهوده لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، انطلاقًا من إيمانه بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه المشروعات في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، ودعم التنمية المستدامة.