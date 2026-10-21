أبوظبي تفتح آفاق الإبداع الشعري أمام المواهب بورشة متخصصة

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية فتح باب التسجيل في ورشة «إيقاعات شعرية»، ضمن برنامج «قلم للكتابة الإبداعية»، بهدف اكتشاف المواهب الوطنية وتنمية قدراتها في كتابة الشعر العربي الفصيح، وتعزيز حضور الإبداع الأدبي في المشهد الثقافي الإماراتي.

وتُقام الورشة بإشراف الشاعر الإماراتي عبد الرحمن الحميري، الحاصل على لقب «أمير الشعراء» عام 2025 .

وتستهدف الورشة تزويد المشاركين بالأدوات الفنية اللازمة لكتابة القصائد، من خلال تدريبات عملية على الإيقاع الشعري والموسيقى الداخلية للنصوص، وبناء الصور البلاغية وتنمية الخيال الإبداعي.

ويتضمن البرنامج ثمانية لقاءات حضورية موزعة بين مدينتي أبوظبي والعين، خلال الفترة المسائية من الرابعة حتى الثامنة، على أن تُختتم الفعاليات بأمسية شعرية بحضور الشاعرة أمل السهلاوي.

ويمتلك الحميري تجربة أدبية متنوعة، من أبرز إصداراته ديوان «الآن تهدأ ناري» وكتاب «الأولوية للوحيدين»، إلى جانب مشاركاته في الأمسيات الثقافية ومعارض الكتب.

ودعا المركز المواطنين الإماراتيين المهتمين بالشعر إلى التسجيل حتى 20 أكتوبر 2026، عبر موقعه الإلكتروني.

وتأتي المبادرة ضمن جهود دعم اللغة العربية ورعاية المواهب الأدبية، وإتاحة مساحات جديدة للتعبير الإبداعي وتطوير مهارات الكتابة لدى الأجيال الجديدة.