مجلس النواب يستقبل متدربي معهد البحوث الجنائية من طلبة الأكاديمية العربية

استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، وفداً من متدربي معهد البحوث الجنائية والتدريب من طلبة كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من الدفعة السادسة الملتحقين ببرنامج التدريب التطبيقي التعايشي "آفاق نحو وعي … يعزز العدل"، وذلك في اطار حرص المجلس على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلبة والطالبات،

والتقى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، بوفد الطلبة ، ونقل إليهم ترحيب المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب ، بهذه الزيارة ، وقدم لهم شرحاً توضيحيا تضمن نبذة عن العمل النيابي، ودور مجلس النواب التشريعي والرقابي في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أن المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة، يمثل صرحاً برلمانياً يتناسب مع أدوات العصر بما يعزز مكانة المؤسسة التشريعية والنيابية.

من جانبهم، أعرب الوفد عن فخرهم بما شاهدوه واستمعوا إليه عن تاريخ الحياة النيابية المصرية وعراقة الأصول التشريعية في مصر، معربين عن شكرهم للأمانة العامة لمجلس النواب على تنظيم هذه الزيارة.